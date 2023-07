Des femmes texanes intentant une action en justice contre la loi anti-avortement donnent un témoignage historique et déchirant dans une affaire judiciaire historique

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

jeEn mars, incapable d’obtenir légalement des soins d’avortement au Texas, Samantha Casiano a été forcée de mener à terme une grossesse non viable et a donné naissance à un bébé de trois livres qui est décédé quelques heures plus tard.

Mme Casiano fait partie des 13 femmes privées de soins d’avortement d’urgence en vertu de la loi de l’État qui poursuivent l’État dans une affaire historique qui est maintenant devant un juge du Texas.

Dans un témoignage poignant et historique au tribunal à Austin le 19 juillet, Mme Casiano et deux autres plaignants ont décrit leur agonie, leur isolement et leur chagrin en détaillant leurs grossesses traumatisantes et potentiellement mortelles et l’incapacité de l’État à prendre soin d’elles.

Alors qu’elle décrivait son expérience au tribunal à travers les larmes, Mme Casiano a vomi depuis la barre des témoins.

« J’ai vu mon bébé souffrir pendant quatre heures », a-t-elle déclaré dans son témoignage. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te libérer plus tôt au paradis. Il n’y avait aucune pitié pour elle.

Le groupe de défense des droits à l’avortement Center for Reproductive Rights Texas a intenté une action en justice au nom des femmes en mars pour forcer les autorités texanes à clarifier les exceptions médicales d’urgence aux lois anti-avortement qui se chevauchent de l’État, marquant le tout premier cas intenté par des patientes enceintes contre de telles lois.

Leur témoignage a souligné la profondeur des impacts des lois du Texas et des lois anti-avortement similaires à travers le pays, avec l’accès à l’avortement supprimé pour des millions d’Américains qui sont maintenant exposés à de dangereux champs de mines juridiques et médicaux pendant leurs grossesses.

Les exemptions contradictoires pour les urgences médicales au Texas ont entraîné une confusion généralisée parmi les prestataires et les hôpitaux craignant un retour de bâton juridique ou des sanctions pénales sévères, selon les défenseurs des droits à l’avortement. Les prestataires de soins de santé de l’État qui enfreignent ces lois pourraient perdre leur licence médicale, encourir des dizaines de milliers de dollars d’amendes ou être condamnés à la prison à vie.

Les plaignantes « ont subi une tragédie inimaginable » directement à cause des lois anti-avortement de l’État, a déclaré l’avocate du Center for Reproductive Rights Molly Duane dans ses arguments liminaires.

Les responsables du Texas et le conseil médical de l’État n’ont « rien fait » pour clarifier la loi, a-t-elle déclaré.

« J’ai l’impression d’avoir les mains liées », a déclaré le Dr Damla Karsa, obstétricienne-gynécologue de Houston. « J’ai les compétences, la formation et l’expérience nécessaires pour prodiguer des soins, mais je suis incapable de le faire. C’est déchirant. Je cherche de la clarté, une promesse que je ne serai pas poursuivi pour avoir prodigué des soins.

Les avocats de l’État ont cherché à rejeter l’affaire, plaider devant les tribunaux que les femmes n’ont pas qualité pour contester la loi parce qu’il est finalement incertain qu’elles seront à nouveau confrontées à des complications similaires, que leurs « blessures potentielles alléguées sont purement hypothétiques », et que certaines des plaignantes ont admis qu’elles avaient depuis « lutte pour tomber enceinte » après leurs expériences traumatisantes.

Amanda Zurawski, la plaignante principale dans l’affaire, espère toujours tomber enceinte après sa grossesse potentiellement mortelle. Elle a qualifié l’argument de l’État de « exaspérant, dégoûtant et ironique ».

« Ne réalisent-ils pas que la raison pour laquelle je ne pourrai peut-être plus tomber enceinte est à cause de ce qui m’est arrivé à cause des lois qu’ils soutiennent? » elle a dit au tribunal. « Quiconque a vécu l’infertilité vous dira que c’est la chose la plus isolante, la plus exténuante, la plus solitaire et la plus difficile qu’une personne puisse traverser. »

« J’aurais voulu rêver. Je savais que je n’étais pas’

Mme Casiano, mère de quatre enfants, espérait une fille. Lorsqu’elle a rendu visite à son médecin pour un examen en septembre dernier, « tout d’un coup, la pièce est devenue froide » et silencieuse, a-t-elle témoigné.

Sa fille a reçu un diagnostic d’anencéphalie, une anomalie congénitale mortelle dans laquelle un bébé naît sans parties de cerveau ou de crâne.

« Ma première pensée a été … » peut-être que c’est une opération, peut-être qu’elle peut être réparée « , puis elle a dit: » Je suis désolée, mais votre fille est incompatible avec la vie et elle mourra avant ou après la naissance « », a déclaré Mme Casiano.

« J’avais froid », a-t-elle déclaré. « J’ai été blessé. J’aurais voulu rêver. Je savais que je ne l’étais pas. Je me sentais juste perdu.

Un travailleur social au bureau de son obstétricien lui a donné une brochure avec des salons funéraires. On lui a prescrit des antidépresseurs. Elle ne pouvait être référée pour des soins d’avortement nulle part dans l’État.

Amanda Zurawski apparaît dans un palais de justice du comté de Travis à Austin, au Texas, le 19 juillet. (AFP via Getty Images)

Le Texas a été le premier à mettre en œuvre une interdiction quasi totale de l’avortement, des mois avant que la Cour suprême des États-Unis n’annule le droit constitutionnel à l’avortement en juin dernier, une décision qui a déclenché une vague de lois et de législations d’État de la part des législateurs et des gouverneurs anti-avortement pour restreindre les soins et menacer les prestataires de sanctions pénales.

Amanda Zurawski a subi plusieurs séries de traitements de fertilité, de tests, de chirurgies et de diagnostics erronés avant d’apprendre qu’elle était enceinte en mai de l’année dernière.

« Nous étions au début sous le choc … nous étions ravis », a déclaré Mme Zurawski.

Mais son obstétricien a découvert qu’elle s’était dilatée prématurément et peu de temps après la rupture de ses membranes, drainant le liquide amniotique et mettant en danger la vie de son futur enfant. Les médecins l’ont informée qu’ils ne pouvaient rien faire en vertu de la loi récemment promulguée par l’État, même s’ils savaient avec « une certitude totale que nous allions perdre notre fille », a-t-elle déclaré.

La condition a conduit à une septicémie potentiellement mortelle. Les médecins ont finalement provoqué le travail. Sa fille, qu’elle a nommée Willow, n’était pas vivante lorsqu’elle a accouché.

Mme Zurawski et son mari essaient toujours de tomber enceinte, mais le traumatisme a fermé l’une de ses trompes de Fallope et un médecin a dû reconstruire chirurgicalement son utérus. Ils envisagent également la fécondation in vitro, la maternité de substitution et l’adoption.

Elle a précédemment témoigné devant des membres du Congrès de son expérience, une histoire qu’elle continuera à raconter, même si c’est « atroce » de le faire, a-t-elle déclaré à la salle d’audience du Texas.

« Je sais que ce qui m’est arrivé arrive à des gens dans tout le pays. … Tant de personnes sont blessées par des interdictions tout aussi restrictives », a-t-elle déclaré.

Elle s’est exprimée « parce que je le peux, et je connais beaucoup de gens qui vivent ou vivront quelque chose de similaire qui ne peuvent pas s’exprimer, et c’est pour ces personnes que je le ferai », a-t-elle déclaré.

Amanda Zurawski montre une photo sur son téléphone en mai. Elle a failli mourir en attendant un avortement qu’elle ne voulait pas mais dont elle avait désespérément besoin l’année dernière. (AFP via Getty Images)

Prestataires de soins de santé prenant en charge des patientes enceintes dans les mois qui ont suivi la décision d’annulation de la Cour suprême Roe contre Wade ont rencontré de graves obstacles pour fournir des soins médicaux standard dans les États où l’avortement est effectivement interdit, ce qui entraîne des retards et une aggravation et des résultats dangereux pour la santé des patients, selon un rapport unique en son genre publié plus tôt cette année.

Des rapports individuels de patients et de prestataires comme ceux nommés dans le procès du Texas ont mis en lumière le large éventail de préjudices subis par les femmes enceintes dans les États où l’accès aux soins d’avortement est restreint ou carrément interdit.

Mais les rapports de l’Université de Californie à San Francisco capturent des exemples de tout le pays, brossant un « tableau sombre de l’impact de la chute de Roe sur les soins de santé dans les États qui restreignent l’avortement », selon l’auteur du rapport, le Dr Daniel Grossman.

Plus d’une douzaine d’États, principalement dans le Sud, ont effectivement interdit ou sévèrement restreint l’accès aux soins d’avortement après la décision de la Cour suprême en Dobbs contre Jackson Organisation pour la santé des femmes Juin dernier.

La décision a également ouvert de nouveaux défis juridiques, qui pourraient une fois de plus remodeler l’avenir de l’accès à l’avortement en Amérique, tandis que les législateurs anti-avortement et les candidats républicains font face à un public qui est massivement contre de telles interdictions.

« Je ne me sens plus en sécurité d’avoir des enfants au Texas »

Ashley Brandt a envoyé une photo d’une échographie à son mari lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte de jumeaux. Mais après son échographie de 12 semaines en mai dernier, les médecins ont découvert que l’une des jumelles avait une acranie, dans laquelle le crâne du fœtus ne se forme pas et le tissu cérébral est exposé au liquide amniotique. La condition est mortelle.

Malgré aucune chance de survie du jumeau, Mme Brandt n’était pas éligible en vertu de la loi du Texas pour une procédure appelée réduction fœtale sélective; Le jumeau A avait encore des signes de vie, comme des spasmes musculaires et une activité cardiaque.

Ils se sont rendus dans le Colorado voisin pour se faire soigner et elle est rentrée chez elle le lendemain de l’intervention.

Elle a donné naissance à sa fille en novembre.

«Si je n’étais pas sorti de l’État et que je faisais ce qui était légal au Texas, ma fille… aurait probablement été dans le [neonatal intensive care unit], » dit-elle. « Toutes mes échographies menant au travail, j’aurais dû regarder le jumeau A… se détériorer de plus en plus, à chaque échographie. … Je devrais donner naissance à une version identique de ma fille sans crâne, sans cerveau, et je devrais la tenir jusqu’à sa mort, et je devrais signer un certificat de décès et organiser des funérailles.

Elle a déclaré que l’État n’avait pas pris en compte les urgences médicales comme la sienne.

« Je ne me sens plus en sécurité d’avoir des enfants au Texas », a-t-elle déclaré. « Il était très clair que ma santé n’avait pas vraiment d’importance, que la santé de ma fille n’avait pas vraiment d’importance. »