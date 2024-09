Des femmes sur TikTok donnent des leçons à un allié de Trump qui a nié que des personnes « saignent » à cause de l’interdiction de l’avortement – ​​Mother Jones

Luttez contre la désinformation : inscrivez-vous gratuitement Le quotidien de Mother Jones newsletter et suivez l’actualité qui compte.

Lorsque le personnel du Projet 2025 et l’ancien chef du personnel de la Maison Blanche de Trump, John McEntee, a tenté de marquer des points sur les réseaux sociaux jeudi en niant que les femmes « saignaient » à cause de l’interdiction de l’avortement, il ne s’attendait probablement pas à ce qu’ils lui répondent directement.

« Quelqu’un peut-il retrouver les femmes qui, selon Kamala Harris, saignent dans les parkings parce que Roe c. Wade a été renversé ? » a demandé McEntee dans un Vidéo TikTok filmé dans un restaurant alors qu’il trempait des aliments frits dans de la sauce.

« Ne retenez pas votre souffle », a-t-il ajouté en souriant.

« Je suis juste là », a répondu Carmen Broesder, une mère vivant dans l’Idaho, qui a promulgué une loi de déclenchement après la chute du Chevreuilrendant ainsi criminel le fait pour un médecin de pratiquer un avortement, à moins que cela ne soit nécessaire « pour empêcher la mort de la femme enceinte ».

Dans un Vidéo TikTok Broesder se souvient de la façon dont le personnel de l’hôpital l’a renvoyée les urgences trois fois Elle a déclaré qu’on lui avait refusé à plusieurs reprises une procédure visant à retirer des tissus de l’utérus – une procédure connue sous le nom de dilatation et curetage (D&C) qui est également utilisée dans les avortements – et qu’on ne lui avait administré qu’une seule dose d’analgésique en 19 jours. « Je me suis évanouie dans mon couloir à cause d’une perte de sang », a-t-elle raconté.

En juin, la Cour suprême a donné le feu vert aux hôpitaux de l’Idaho pour pratiquer des avortements d’urgence afin de protéger la santé des femmes enceintes, ainsi que leur vie. Mais cette décision est temporaire, le temps que les tribunaux inférieurs réexaminent la question. Mais le problème ne se limite pas à l’Idaho. En Oklahoma, Jaci Statton Elle a développé des saignements abondants, des étourdissements et une faiblesse à cause d’une grossesse molaire, une condition dans laquelle un ovule fécondé ne se développe pas en fœtus. Pendant plus d’une semaine, a-t-elle déclaré à NPR, les médecins ont refusé de la soigner et elle a été transférée dans trois hôpitaux différents. En fin de compte, elle a dû conduire trois heures jusqu’à une clinique d’avortement au Kansas pour obtenir un curetage.

« Le dossier montre que, en tant que réalité médicale, de tels cas existent », a écrit la juge Elena Kagan dans un opinion concordante Dans le cas de l’Idaho, « les hôpitaux de l’Idaho ont dû transporter par avion des femmes médicalement fragiles vers d’autres États pour qu’elles puissent se faire avorter, ce qui est nécessaire pour éviter de graves dommages à leur santé. Ces transferts mesurent la différence entre les pathologies potentiellement mortelles que l’Idaho autorise les hôpitaux à traiter et les pathologies potentiellement dangereuses pour la santé qu’il ne permettra pas ».

« On m’a dit que si j’avais une possible grossesse extra-utérine, je devrais attendre d’être septique avant de subir une intervention chirurgicale pour me sauver la vie. »

Selon Pierre roulanteLa perte de sang importante de Broesder pendant sa fausse couche a provoqué une tension artérielle irrégulière et une réaction de stress qui lui a valu un diagnostic de maladie cardiaque qui, selon elle, pourrait entraîner une crise cardiaque si elle est trop excitée ou bouleversée. « Je dois faire face à ces effets secondaires pour le reste de ma vie à cause des lois sur l’avortement », a déclaré Broesder dans sa vidéo.

L’expérience de Broesder illustre clairement ce dont parlait la vice-présidente Kamala Harris lorsqu’elle a répondu à l’affirmation bizarre de l’ancien président Donald Trump lors du débat selon laquelle « tous les juristes » voulaient Roe c. Wade « Une femme enceinte qui veut mener sa grossesse à terme, qui fait une fausse couche, qui se voit refuser des soins aux urgences parce que les professionnels de santé ont peur qu’elle aille en prison, et qui se vide de son sang dans une voiture sur le parking, elle ne voulait pas ça », a déclaré Harris. « Son mari ne voulait pas ça. »

McEntee, le fondateur d’une application de rencontre réservée aux conservateurs, a un grand nombre d’abonnés sur TikTok, où il publie des remarques sarcastiques et souvent offensantes sur la race et le genre destinées à titiller son public MAGA. Mais sa vidéo a suscité des milliers de réponses à la première personne, beaucoup racontant des histoires de complications médicales graves après que des femmes enceintes se soient vu refuser des soins.

« On m’a dit que si j’avais une éventuelle grossesse extra-utérine, je devrais « attendre que cela me rende septique » pour subir une intervention chirurgicale qui me sauverait la vie », a déclaré un commentateur.

« Ma fille a failli perdre la vie après avoir fait une fausse couche de triplés qui n’ont pas été expulsés de son corps et que trois hôpitaux ont refusé de retirer », a répondu une autre.

« Je souffre d’anémie par intermittence depuis ma fausse couche qui a duré plusieurs semaines », a écrit un autre internaute. « Trois hôpitaux ont refusé de me donner un protocole de DNC ou de pilule. Une douleur et une détresse inimaginables. »

Et ainsi de suite, pour plus de 19 000 commentaires en date de samedi.