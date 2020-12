À la frontière de Singhu, des centaines d’agriculteurs restent campés depuis maintenant deux semaines. Il y a de la poésie, des chants de protestation, des camps médicaux gratuits, de l’innovation et un sentiment d’appartenance communautaire débordant sur le site de la manifestation. Et en gardant à l’esprit le besoin des femmes manifestantes, des volontaires de plusieurs organisations et partis politiques y fournissent gratuitement des serviettes hygiéniques.

Auparavant, des rapports indiquaient que les femmes étaient confrontées à des problèmes d’hygiène menstruelle. Les habitants des villages voisins avaient ouvert les portes de leurs maisons pour que les manifestantes prennent un bain, mais l’hygiène menstruelle restait un problème.

Mais cette initiative est susceptible d’apporter un répit aux femmes. Des volontaires du parti Aam Admi et de Khalsa Aid fourniraient gratuitement des serviettes hygiéniques aux femmes.

«Les femmes volontaires de l’AAP prennent dûment soin des femmes manifestantes et leur fournissent les articles essentiels d’usage quotidien», a déclaré Sarvjit Kaur Manuke, député de l’AAP.

De même, Khalsa Aid fournit également des serviettes hygiéniques aux femmes dans le besoin. « L’hygiène menstruelle était l’un des problèmes auxquels les femmes étaient confrontées sur le site de la manifestation. Khalsa Aid a installé des toilettes portables respectivement pour les hommes et les femmes. L’équipe a également en stock des serviettes hygiéniques pour les femmes dans le besoin », a déclaré Khalsa Aid, une ONG internationale qui fournit une aide humanitaire dans des lieux déchirés par des catastrophes et des conflits, a déclaré dans un tweet.

Un message des agricultrices qui protestaient aux frontières de Delhi.L'hygiène menstruelle était l'un des problèmes auxquels les femmes étaient confrontées sur le site de la manifestation.Khalsa Aid a installé des toilettes portables respectivement pour les hommes et les femmes. L'équipe a également des serviettes hygiéniques en stock pour les femmes dans le besoin

Le site de protestation des agriculteurs a proposé des innovations et des idées. Il y a des livres à lire, des idées en cours de discussion, et ceci – une machine à roti qui peut faire des rotis après des rotis, 2000 rotis par heure. Cela permet naturellement aux agriculteurs de préparer plus facilement de la nourriture pour des milliers de personnes au camp.

