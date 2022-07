Des femmes se lient à Antakshari dans le métro de Mumbai et pour une bonne cause

Les métros dans les villes sont l’un des modes de transport les plus populaires. Cet espace public nous rappelle que même si chaque individu est différent d’un autre, nous sommes tous unis par ces mêmes activités banales de la vie quotidienne.

Que ce soit en se dirigeant endormi vers nos destinations respectives le matin ou en rentrant chez soi après une longue et fatigante journée de travail, les trajets en métro peuvent souvent devenir ennuyeux et ennuyeux. Les gens essaient de s’amuser en enfouissant leur tête dans leur téléphone ou en lisant un livre.

Pour un changement intéressant, les passagers d’un métro de Mumbai ont été vus se liant lors de sessions Antakshari. Les femmes ont également participé avidement.

Comme l’a rapporté Brut India, cela pourrait se produire dans le cadre de l’initiative menée par la campagne “Why Loiter”. Il s’agit d’une campagne pour les droits des femmes qui a débuté en 2014 à Mumbai pour récupérer des espaces publics pour les femmes en flânant.

Selon la campagne Why Loiter, les femmes se sont immédiatement jointes et ont commencé à chanter tandis que les hommes avaient besoin de beaucoup plus d’encouragements pour participer.

« Nous avons déjà atteint Ghatkopar ? Aujourd’hui, ça n’a duré que cinq minutes », a déclaré une femme surprise après la séance. « Nous nous sommes sentis vivants, ne serait-ce que quelques minutes ! s’exclamèrent quelques autres femmes.

Une étudiante en droit s’est jointe au chant dès qu’elle est montée dans le métro. Elle vivait à Ghatkopar mais sachant qu’ils allaient chanter tout le dos à Versova, elle les a rejoints sur le chemin du retour.