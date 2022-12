Des femmes saluées comme des héroïnes pour avoir conduit la police à un bébé jumeau kidnappé dans l’Ohio

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Deux femmes sont saluées comme des héroïnes après avoir conduit la police à un jumeau kidnappé dans l’Ohio.

La police d’Indianapolis a décidé de ne pas partager d’informations détaillées sur la façon dont le bébé Kason Thomas a été retrouvé.

Il a disparu lundi à Columbus, dans l’Ohio, avec son frère Kyair, lorsqu’une femme a volé la voiture de course de leur mère alors qu’ils étaient assis dans le véhicule.

Kyair a été retrouvé mardi par un passant sur le parking de l’aéroport international de Dayton, selon L’étoile d’Indianapolis.

Shyann Delmar, qui vit à Indianapolis, a déclaré avoir acheté des jouets à une femme dans une station-service de la ville mardi, acceptant de la conduire ensuite dans un magasin.

Après avoir déposé la femme, Mme Delmar a raconté la rencontre à sa cousine, Mecka Curry, en lui montrant une vidéo de la femme.

C’est à ce moment-là qu’ils ont tous deux réalisé que la femme dans les images ressemblait au suspect de l’enlèvement de l’Ohio – Nalah Jackson, 24 ans – qu’ils avaient vu aux informations.

Selon le Indy Starles communications radio de la police, les publications sur les réseaux sociaux et la petite quantité d’informations que la police a partagées avec le public corroborent ce que les femmes, toutes deux âgées de 27 ans, ont déclaré au journal.

Mme Delmar a déclaré que la femme s’appelait “Mae”. Elle l’a conduite à un Family Dollar et l’a enregistrée lorsque son comportement est devenu erratique.

Elle a vu des mugshots de la femme sur Facebook mercredi, lui rappelant la personne qu’elle avait rencontrée la veille.

Mme Delmar a déclaré qu’elle avait comparé les images de son téléphone avec les clichés, mais avait également demandé à sa famille et à ses amis de peser.

“Je voulais juste le vérifier avant de l’enfermer”, a-t-elle déclaré au Indy Star.

Elle a ajouté que plus tard mercredi, elle avait reçu un appel de “Mae”. Elle n’a pas répondu, mais a rappelé le lendemain matin, fixant une réunion.

Mme Delmar et Mme Curry prévoyaient d’emmener le suspect dans un magasin pour appeler la police afin d’éviter d’être retrouvés comme ceux qui ont appelé les autorités.

Lors de l’appel à la police de Columbus, ils ont été invités à appeler le département d’Indianapolis, mais lors de l’appel à la police locale, ils n’ont pas pu communiquer leur message car le suspect était dans la voiture.

Ils ont finalement mis fin à l’appel, emmenant la suspecte dans un certain nombre de magasins dans le but de la faire voler à l’étalage et de provoquer une arrestation. Ils ont dit qu’ils craignaient que l’emmener au poste de police ne l’incite à tenter de s’enfuir.

Mme Curry a déclaré au journal qu’après plusieurs appels aux autorités, elle avait réussi à convaincre la police d’effectuer un contrôle routier sur l’autoroute. Elle a dit que l’officier semblait sceptique quant au fait que “Mae” et Mme Jackson étaient la même personne, suggérant qu’ils l’emmènent dans un refuge. Mais après avoir montré une photo à l’officier, Mme Jackson a été arrêtée vers 14 heures jeudi.

“À ce moment-là, c’était un soulagement”, a déclaré Mme Curry au point de vente.

“Vous avez fait des choses fantastiques”, a écrit un détective aux femmes dans un e-mail, selon le Indy Star. “Grâce à votre aide, nous sommes tellement plus près de trouver ce bébé.”

En essayant de retrouver le bébé au milieu des températures en baisse, les femmes ont remarqué que le suspect avait oublié un horaire de bus dans la voiture.

Ils ont tracé l’itinéraire du bus à la recherche de véhicules correspondant à la Honda que le suspect est accusé d’avoir volée, la trouvant couverte de neige dans un parking.

Ils ont repéré l’enfant disparu à l’arrière du véhicule et ont averti les agents à proximité.

“Nous avons été alertés que l’enfant disparu pourrait être localisé ici dans le véhicule à 10th et Indiana”, a déclaré l’un d’eux sur une radio de la police vers 18h40. “Nous avons la garde de l’enfant qui a disparu.”

Les femmes peuvent être entendues crier de soulagement en arrière-plan.

«À ce moment-là, nous ne pensions pas que nous avions vraiment fait cela. Nous avons vraiment fait l’impensable », a déclaré Mme Curry au journal.

Jeudi à 21 h 24, la police d’Indianapolis a tweeté une image de l’enfant détenu par un officier tandis que Mme Delmar peut être vue en arrière-plan.