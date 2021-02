Des femmes russes forment des chaînes humaines pour la Saint-Valentin pour protester contre la répression de l’opposition

Plusieurs centaines de femmes ont formé des chaînes humaines à Moscou et dans d’autres villes russes dimanche lors d’une manifestation de la Saint-Valentin en faveur de la femme d’Alexei Navalny, Yulia, ainsi que d’autres femmes arrêtées lors de récentes manifestations de l’opposition.

Environ 200 femmes se sont rassemblées à des températures de -13 ° C pour former une “chaîne de solidarité” le long d’une rue du centre-ville historique de la capitale pour souligner le sort de ceux qu’elles considèrent comme des prisonniers politiques, sous le thème “L’amour est plus fort que la peur”.

“Nous voulons montrer que nous sommes pour l’amour et contre la violence. Des femmes très courageuses et gentilles sont venues ici, a déclaré à l’AFP Darya Obraztsova, une étudiante de 22 ans, ajoutant qu’elle espérait voir” la liberté et la justice régner ” notre pays”.

“Je suis ici pour exprimer mon opinion en tant que citoyenne que je ne suis pas d’accord avec la destruction de la loi dans notre pays”, a déclaré une femme qui a donné son nom comme Alina.

A Saint-Pétersbourg, l’action a attiré entre 80 et 100 personnes, selon un journaliste de l’AFP. Certaines femmes portaient des fleurs ou des cœurs en papier portant les noms de femmes symbolisant l’opposition aux autorités russes.

Des images publiées sur les réseaux sociaux les montraient scandant «la liberté des prisonniers politiques».

Selon l’ONG OVD-Info, spécialisée dans la suite des manifestations, un rassemblement similaire s’est terminé par neuf arrestations dans la ville de Kazan au Tatarstan.

L’équipe de Navalny a appelé les habitants des grandes villes à faire briller des torches ou à agiter des bougies ou des lumières depuis leur téléphone à 20 heures, et à publier des photos de leurs actions sur les réseaux sociaux.

La manifestation est inspirée par le mouvement anti-Loukachenko en Biélorussie, où des manifestations géantes à l’automne ont été suivies d’une telle action à la suite de la réélection contestée du dirigeant autoritaire, qui, selon les preuves, a été truquée.

Plusieurs manifestations de soutien à Navalny, arrêté à son retour d’Allemagne en Russie en janvier et condamné depuis à trois ans de prison, se sont soldés par plus de 10 000 arrestations à travers le pays.

Son équipe de soutien a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’organiser des manifestations plus massives avant le printemps, préférant plutôt des actions plus ciblées.

Poutine affirme que Navalny est utilisé par l’Occident

Le président russe Vladimir Poutine a évoqué les manifestations de l’opposition dans des commentaires diffusés ce week-end.

Concernant les manifestations réclamant la liberté d’Alexei Navalny, Poutine a déclaré qu’elles étaient agitées “précisément au moment où dans les pays du monde entier, y compris le nôtre, les gens sont fatigués, irrités et mécontents des conditions dans lesquelles ils vivent, de leurs revenus. “

Des parties de la réunion de Poutine avec les chefs d’entreprises de médias d’État russes, qui a eu lieu mercredi, ont été diffusées samedi soir à la télévision russe.

Sans mentionner le nom de Navalny, comme il est d’usage pour les fonctionnaires du gouvernement russe, le président russe a fait allusion au fait qu’il est un individu “ambitieux et assoiffé de pouvoir” qui est utilisé par l’Occident pour ses intérêts.

Il a ajouté que les sanctions et autres efforts pour limiter la croissance de la Russie faisaient partie d’une politique d’endiguement qui augmentait proportionnellement à la croissance de la force et des réalisations de la Russie, parmi lesquelles le développement d’un vaccin contre le coronavirus.

Enfin, le dirigeant russe a déclaré qu’il n’exclurait pas de nouvelles restrictions Internet dans le pays en cas de cyber-actions hostiles de puissances étrangères.