Des femmes règlent leurs poursuites après que l’infirmière de Yale a remplacé l’analgésique par une solution saline

NEW HAVEN, Connecticut — Des dizaines de femmes qui affirment avoir souffert de douleurs atroces dans une clinique de fertilité de l’Université Yale parce qu’une infirmière avait volé du fentanyl pour son propre usage et l’avait remplacé par une solution saline ont trouvé un accord. leurs poursuites judiciaires contre l’école de l’Ivy League.

Les patients et leurs avocats ont annoncé lundi à New Haven, dans le Connecticut, où se trouve le siège de Yale, les accords conclus. Les détails des accords n’ont pas été dévoilés, mais les avocats ont déclaré qu’ils comprenaient des indemnités financières importantes.

Yale n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les femmes affirment avoir subi des procédures douloureuses et invasives de fécondation in vitro et étaient censées recevoir du fentanyl à la clinique d’endocrinologie de la reproduction et d’infertilité de l’université Yale à Orange, dans le Connecticut.

À leur insu, elles ont reçu de la solution saline au lieu du fentanyl, et lorsqu’elles ont fait part au personnel de leurs douleurs extrêmes pendant et après les procédures, leurs inquiétudes ont été écartées, selon les poursuites intentées par les femmes et leurs conjoints. Ils ont déclaré que les responsables de Yale n’avaient pas assuré l’approvisionnement en analgésiques.

« Moi et tant d’autres n’aurions jamais dû être obligés de mendier des médicaments. J’ai souffert inutilement de souffrances physiques et émotionnelles à cause de mon désespoir de fonder une famille », a déclaré l’une des plaignantes, Lauren Rosenberg, dans un communiqué.

Sept femmes ont initialement poursuivi Yale en justice en 2021. Des dizaines d’autres patients se sont ensuite manifestés et ont intenté des poursuites, portant le nombre total de plaignants à plus de 150, dont près de 100 patients.

En mai 2021, infirmière Donna Monticonequi ne travaille plus à la clinique, a été condamnée à quatre week-ends de prison, trois mois de détention à domicile et trois ans de liberté surveillée. Elle a plaidé coupable à un chef d’accusation de falsification d’un produit de consommation.

Les procureurs ont déclaré que 75 % du fentanyl administré aux patients de la clinique entre juin et octobre 2020 était frelaté par une solution saline. Ils ont déclaré que Monticone avait remplacé le fentanyl par une solution saline pour nourrir sa dépendance à l’opioïde. Elle s’est excusée auprès des patients concernés lors de son audience de détermination de la peine.

Les poursuites ont accusé les responsables de Yale de ne pas avoir suivi les protocoles pharmaceutiques obligatoires et d’avoir laissé les flacons de fentanyl vulnérables à la falsification. Les poursuites ont également allégué que Yale avait violé les lois fédérales et étatiques en conservant plus de 175 flacons de fentanyl dans une zone non surveillée et déverrouillée, et n’avait pas mis en œuvre de mesures de protection, notamment en autorisant le personnel chargé des tests de dépistage de drogues à avoir accès aux opioïdes.

Les poursuites judiciaires comprenaient des allégations civiles d’agression et de coups et blessures et de faute médicale. Il est indiqué que des centaines de patients auraient été traités sans le savoir avec une solution saline au lieu de fentanyl à la clinique.