Des femmes racontent comment elles ont perdu la capacité d’avoir des enfants

Des études associent les relaxants à un risque plus élevé de cancer

L’inquiétude concernant les risques pour la santé associés aux lisseurs chimiques s’est accrue au cours de l’année dernière depuis que les National Institutes of Health ont publié une étude selon laquelle les femmes qui les utilisaient fréquemment étaient plus de deux fois plus susceptibles de développer un cancer de l’utérus que celles qui ne les utilisaient pas. Les produits chimiques contenus dans les produits capillaires, comme les parabènes et les phtalates, perturbent le système endocrinien régulateur hormonal, ont indiqué les chercheurs.

Un similaire étude publié ce mois-ci par des chercheurs de l’Université de Boston, a révélé que les femmes noires ménopausées qui déclaraient utiliser à long terme des défrisants chimiques couraient un risque accru de cancer de l’utérus.

Les études ne vont cependant pas jusqu’à affirmer que ces produits provoquent le cancer.

La plupart des traitements contre le cancer de l’utérus entraîner l’infertilitéet Femme noire sont plus susceptibles de subir une hystérectomie.

L’Oréal n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. L’année dernière, il dit les poursuites n’avaient aucun fondement juridique. Un porte-parole de Revlon a refusé de commenter. Les deux sociétés ont déposé des requêtes pour rejeter les poursuites.

« Je pense que nous avons affaire ici à un produit qui est un vecteur de graves problèmes de reproduction qui se manifestent de différentes manières », a déclaré Danielle Ward Mason, une avocate qui représente des milliers de femmes noires dans des affaires contre la loi. entreprises de beauté. « Mais tout cela est tout aussi tragique. Et tout cela est émotionnellement éprouvant et dévastateur. Et tout cela est physiquement débilitant.

Plus de 90 % de ses clientes ont subi une hystérectomie, tandis que les autres ont subi une ou plusieurs procédures de myomectomie pour enlever des tumeurs ou des fibromes utérins, a déclaré Mason, associé directeur chez Bullock Ward Mason.

Le siège mondial de L’Oréal SA à Paris, le 10 février. Nathan Laine / Bloomberg via Getty Images

« Rien ne peut vous préparer à ça »

L’attention accrue portée aux dangers possibles des produits de lissage des cheveux n’est pas un baume pour les femmes comme Bree-Shawna Watts, 32 ans, qui a subi une hystérectomie l’année dernière après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’utérus.

Watts a subi une intervention chirurgicale en avril 2022 pour retirer ce que ses médecins pensaient être un fibrome dans son utérus qui lui causait des règles très abondantes et de graves douleurs pelviennes. Son médecin, dit-elle, espérait sauver son utérus pendant l’intervention afin qu’elle puisse toujours avoir des enfants. Mais elle se souvient s’être réveillée après son opération et avoir demandé à une infirmière si tout s’était passé comme prévu.

« Et elle a juste baissé les yeux, et elle avait l’air si triste », a déclaré Watts, sa voix se brisant alors qu’elle pleurait. « La façon dont elle m’a regardé était du genre : ‘Tu n’as aucune idée de ce qui va se passer.' »

L’infirmière lui a dit que son utérus ne pouvait pas être sauvé. La nouvelle la plus accablante est arrivée plus tard, lorsqu’elle a appris de son médecin qu’elle souffrait d’un sarcome utérin, un type de cancer.

« Et elle a dit: ‘Parce que cela s’était propagé, j’ai dû tout prendre sauf l’ovaire et la trompe de Fallope' », a déclaré Watts. « Alors elle a pris mon utérus, mon ovaire, ma Fallope, mon périmètre. »

Son médecin lui a assuré qu’ils lutteraient contre le cancer qui avait également été découvert dans la paroi de son abdomen et lui a suggéré de récupérer rapidement les ovules avant de retirer son ovaire restant.

Watts a déclaré qu’elle avait choisi de ne pas récolter ses ovules parce que cela l’obligeait à injecter l’hormone œstrogène dans son corps et qu’elle ne voulait pas risquer d’aggraver son diagnostic – une décision qu’elle regrette maintenant.

Elle a subi 25 cycles de radiothérapie et a également commencé un traitement hormonal, qu’elle devra poursuivre pendant 10 ans.

Après ses opérations et 25 séries de radiations, a déclaré Watts, elle « a plongé directement dans la ménopause à 31 ans », une épreuve qu’elle a décrite comme infernale.

«Je pensais que j’étais si forte», dit-elle, «mais… en fait, rien ne peut vous préparer à cela.»