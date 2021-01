De la place centrale à la gestion des responsabilités dans les coulisses, à la gestion des foules et à la collecte des dons, les agricultrices ont repris les rênes de l’agitation en cours contre les lois agricoles à plusieurs postes frontaliers de Delhi lundi, alors qu’elles ont marqué la journée comme la «Journée des agricultrices».

Un grand nombre de femmes de divers États ont atteint les sites de protestation contre les trois lois agricoles du Centre qui sont en vigueur depuis plus de 50 jours.

À la frontière de Singhu, l’épicentre de l’agitation, de nombreuses agricultrices ont été vues en train de réglementer l’entrée à certains endroits, de se coordonner entre les bénévoles et de veiller à ce que les travaux de la journée se déroulent sans heurts – des emplois qui étaient jusqu’à présent pris en charge par les hommes.

« La scène à la frontière de Singhu était gérée uniquement par des femmes et tous les orateurs étaient des femmes. A différents endroits en Inde, des agricultrices ont organisé des rassemblements, des dharnas et des réunions pour marquer la journée », a déclaré Kavitha Kuruganti de la Coordination All India Kisan Sangharsh Comité (AIKSCC).

Une manifestante à Singhu a déclaré: « Je suis responsable de la coordination entre les volontaires … J’aide également les personnes âgées. »

Plusieurs organisations de femmes à travers Delhi ont étendu leur soutien à l’appel du Samyukt Kisan Morcha, un forum conjoint des syndicats d’agriculteurs à la tête de l’agitation, pour observer lundi « Mahila Kisan Diwas » (Journée des agricultrices).

<< La compréhension de toutes les organisations de femmes participantes est que les trois lois agricoles aggraveront encore la situation de la femme moyenne dont la vie est déjà gravement affectée par un système de distribution public en ruine, la flambée des prix des produits de base, l'augmentation de l'endettement, la dépossession dans le cas de femmes issues de familles paysannes pauvres, perte de salaire avec interruption de l'emploi sous MNREGA, rendant impossible de joindre les deux bouts », a déclaré l'Association des femmes démocratiques de l'Inde dans un communiqué.

Kisan Ekta Morcha, le compte Twitter officiel de l’agitation en cours, a appelé lundi matin les utilisateurs des médias sociaux à utiliser le hashtag #WomenFarmersAgainstFarmLaws pour marquer la journée, tout en partageant des faits sur la contribution des femmes au mouvement paysan.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, manifestent à divers points frontaliers de Delhi depuis plus de 50 jours pour exiger l’abrogation des trois lois – la loi sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation), Loi sur les produits de base essentiels (amendement) et la Loi sur la garantie des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection)

Promulguée en septembre 2020, le gouvernement central a présenté ces lois comme des réformes agricoles majeures visant à augmenter les revenus des agriculteurs, mais les agriculteurs protestataires ont exprimé des craintes que ces législations affaiblissent le prix de soutien minimum (MSP) et le «mandi» (marché de gros) et laissez-les à la merci des grandes entreprises.

Le gouvernement a soutenu que ces appréhensions étaient déplacées et a exclu une abrogation des lois.