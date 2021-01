Une femme a crié le mot n aux passagers qui ont été forcés de débarquer d’un avion après qu’elle et son amie aient refusé de porter des masques.

Dans une vidéo partagée sur TikTok par Alex Barkley, les femmes étaient sur un vol Frontier Airlines de Seattle à Denver le mois dernier.

Le pilote entend à l’interphone dire que, parce que les dames avaient refusé de quitter l’avion, tout le monde serait forcé de débarquer.

Alors que les autres passagers sortent de l’avion, on entend dire la femme au chapeau rouge; «Passez une bonne journée, n **** r.

Lorsque la police arrive enfin pour emmener les femmes, c’est sous les applaudissements et les acclamations de ceux qui l’entourent.

Une vidéo a été publiée sur TikTok d’un incident à bord d’un vol Frontier Airlines de Seattle à Denver le mois dernier

Deux femmes, portant des chapeaux et des chemises Trump (à gauche et à droite), auraient refusé de porter des masques ou de quitter l’avion. Le pilote dit aux passagers via l’interphone qu’à cause de cela, tout le monde à bord de l’avion sera forcé de débarquer

La vidéo, qui a été enregistrée plusieurs rangées derrière les femmes, les montre en train de se disputer avec d’autres passagers tandis que leurs masques pendent sous leur menton.

Cependant, ce qu’ils se disent n’est pas clair.

«Mesdames et messieurs, je suis désolé. Je dois aller plus loin », annonce le pilote via l’interphone.

Pendant ce temps, on entend quelques passagers crier aux femmes de descendre de l’avion.

Le pilote poursuit: «Les deux passagers que nous devons retirer de l’avion refusent de le faire. Nous pouvons résoudre ce problème facilement, mais à ce stade, je dois demander à tout le monde de quitter l’avion.

A cette nouvelle, les autres passagers gémissent et soupirent.

«Prenez vos pièces d’identité et vos cartes d’embarquement», dit le pilote.

«Tu peux laisser tes effets personnels si tu veux remonter à bord. S’il vous plait, ne vous impliquez pas dans l’altercation ou vous ne reviendrez pas.

Alors que les passagers sont obligés de sortir de l’avion, les femmes restent dans leurs sièges, sourires clignotants et même le signe de la paix.

«Passez une bonne journée, n **** r», peut dire la femme au chapeau rouge à une personne.

Lorsque les passagers sortent de l’avion, les femmes au chapeau rouge (ci-dessus) peuvent être entendues dire à une personne: « Passez une bonne journée, n **** r »

Après l’arrivée de la police pour escorter les dames de l’avion et de la zone de la porte (gauche et droite), les autres passagers applaudissent et applaudissent. L’utilisateur qui a mis en ligne la vidéo dit qu’on lui a dit que les femmes avaient été interdites de voler avec Frontier

Une fois tous les passagers débarqués, des policiers de Seattle sont arrivés pour escorter les dames hors de l’avion et loin de la porte sous les applaudissements et les acclamations.

Barkley, qui a mis en ligne la vidéo, a déclaré qu’on lui avait dit que les femmes avaient été bannies de la compagnie aérienne.

« Le pilote m’a dit qu’ils étaient tous les deux ajoutés à la liste d’interdiction de vol. [T]il faut plutôt prendre un bus maintenant », écrit-il.

DailyMail.com a contacté Frontier, mais n’a pas reçu de demande de commentaire à temps pour la publication.

Selon le site Web de la compagnie aérienne, Frontier exige que les clients soient tenus de porter un masque facial sur le nez et la bouche pendant tout le vol et aux guichets et aux portes d’embarquement.

«Ce niveau de protection est important pour le bien-être de chacun et si vous ne portez pas de masque facial approuvé, vous risquez de perdre vos futurs privilèges de voyage sur Frontier», indique une déclaration sur le site Web.