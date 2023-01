Des femmes pompiers éteignent les stéréotypes dans le cariboo de la Colombie-Britannique

Les femmes sont dans la fusillade.

Dans ce qui fut l’un des derniers bastions du patriarcat professionnel, le paillasson est désormais déroulé aux portes de tous les sapeurs-pompiers volontaires (VFD).

Le district régional de Cariboo compte 14 VFD, plus Wells a une brigade, et Hixon est également proche.

Les villes de Quesnel, 100 Mile House et Williams Lake ont un service d’incendie hybride – la taille de la municipalité nécessitant un mélange de quelques pompiers rémunérés et d’un grand nombre de pompiers volontaires. Quesnel est l’endroit où l’on trouve Kirby Booker, la combattante la mieux classée de la région, qui est membre de carrière à temps plein du service d’incendie et également inspecteur des incendies. Elle a atteint ce niveau le 17 mai 2021, après avoir rejoint le QVFD en 2015.

Les femmes ne sont pas étrangères à ces départements. La plupart sinon tous ont eu un certain nombre de femmes sur la liste au fil des ans, mais ce sont des années relativement récentes.

Même sur la plus grande scène, les plafonds de verre sont toujours brisés.

Ce n’est qu’en septembre dernier que le Delta Fire Rescue Department a eu sa première équipe de quart entièrement féminine (trois travaillant comme une unité pendant cette période de travail, assignées ensemble au hasard). Il n’y a pas eu d’incendie cette nuit-là, mais ils ont mis au monde un bébé.

Kirby Booker éteint un feu d'herbe.

Il y a seulement six ans, Karen Fry est devenue la première femme à diriger le service d’incendie de Nanaimo, et il y a deux ans, elle est devenue la première femme à diriger le service d’incendie de Vancouver.

La première pompière de carrière de la Colombie-Britannique est Sheila Kirkwood, qui a été embauchée au service d’incendie de Whistler il y a 30 ans.

« Je suis encouragée par le nombre de femmes qui choisissent le service d’incendie comme carrière enrichissante. Nous gravissons les échelons, influant sur le changement et il ne fait aucun doute que nous appartenons », a déclaré Kirkwood à l’Association des pompiers professionnels de la Colombie-Britannique lors des célébrations de la Journée internationale de la femme l’an dernier.

C’était en 2015 lorsque Katie Gordon est devenue la première femme pompier rémunérée de la région, au service de sauvetage des incendies de Prince George.

«Je suis actuellement la seule femme pompier de carrière à PG, mais il y a beaucoup de femmes dans les services bénévoles des environs. Je crois que le service d’incendie de Salmon Valley est composé à 90% de femmes », a déclaré Gordon.

La brigade Wells compte également un pourcentage élevé de femmes, et leur ancien chef était Caroline “Lina” Austin.

Michelle Meeker est chef chez Forest Grove VFD.

Barb Bachmeier n’est pas la chef de son VFD du lac Bouchie, mais elle est la directrice élue de la zone B à la table du district régional de Cariboo. En 2019, elle a remporté le titre de pompier de l’année de ce service et a reçu une médaille pour service exemplaire des services d’incendie.

Bachmeier a fait ses débuts dans les pompiers de Barkerville et Wells en 1994, puis a déménagé à Bouchie Lake l’année suivante.

«Nous avons plusieurs femmes pompiers dans nos salles», a-t-elle déclaré. «Beaucoup de femmes ont des emplois à domicile et seraient beaucoup plus facilement disponibles pendant la journée. Certains ont des emplois réguliers, mais les hommes aussi. De nombreux employeurs aiment que leurs employés soient pompiers, car cela leur donne un autre ensemble de compétences précieuses. Tout l’équipement et la formation sont gratuits et améliorent les qualifications de l’individu, ce qui peut les rendre encore plus employables. »

Une fois que vous y êtes, la formation et le travail d’équipe ne font que croître, a déclaré Bachmeier, et vous pouvez vous spécialiser ou vous pencher sur certaines aptitudes.

“Une chose à apprendre est que même si vous n’êtes pas aussi fort que vos cohortes masculines, il existe des moyens d’utiliser l’effet de levier pour faire le travail”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment la clé de tout travail ou profession.”

L’une des raisons pour lesquelles ceux qui sont payés sont appelés pompiers “de carrière” et non pompiers “professionnels” est que même ceux qui font partie d’équipes volontaires sont professionnels. La formation est aux mêmes certifications dans les deux sens. De nombreux pompiers de carrière commencent dans les VFD pour obtenir leurs diplômes et de nombreuses expériences avant de postuler pour l’un des services de la ville.

La lutte contre les incendies forestiers, la recherche et le sauvetage, les ambulanciers paramédicaux et la police sont également des voies qui attirent ceux qui ont débuté dans les VFD et vice versa.

(Photo du district régional de Cariboo)

“Ce que je dirais à une jeune fille rêvant d’être pompier, c’est que ce n’est pas un rêve impossible”, a déclaré Bachmeier. «Nous avons un programme de pompiers juniors (vous devez avoir 16 ans – bon pour les crédits scolaires, je comprends) et ils doivent s’adresser au service d’incendie le plus proche de leur région. Ils devraient savoir quand les entraînements hebdomadaires ont lieu.

Katie Gordon a encouragé les filles de 11e ou 12e année à profiter de l’occasion d’entraînement d’été Camp Ignite où des filles de toute la province se réunissent pendant quatre jours dans le Lower Mainland pour s’orienter sur les éléments de lutte contre les incendies.

Il existe un site Web pour Camp Ignite, et Gordon a également recommandé de consulter la page Facebook Fire Service Women BC.

“Fondamentalement, être pompier est amusant”, a déclaré Bachmeier. “Il y a beaucoup à apprendre, de nombreuses compétences à acquérir, des amitiés à nouer et travailler en équipe bien huilée est le sentiment le plus exaltant que l’on puisse apprécier.”

