Des femmes ont remporté les sondages du Panchayat mais leurs maris ont prêté serment dans ce village de députés

Dans un village du Madhya Pradesh, les maris des membres nouvellement élus du gram panchayat ont prêté serment lors de la cérémonie d’assermentation à la place des femmes elles-mêmes. L’affaire a été critiquée par l’autorité du district, qui a maintenant demandé un rapport détaillé à ce sujet. Tout s’est passé dans le district de Damoh du Madhya Pradesh. Selon l’agence de presse ANI, après l’élection du panchayat à trois niveaux, une femme sarpanch appartenant à une classe programmée a été élue, et d’autres femmes sont également sorties victorieuses. Cependant, lors de la cérémonie de prestation de serment, ce ne sont pas les membres élus mais leurs maris qui se sont présentés et ont prêté serment.

La cérémonie de prestation de serment désormais controversée a été organisée par le village Panchayat et devait être administrée par le sarpanch élu et d’autres femmes. En plus des maris qui se sont présentés à la cérémonie de prestation de serment, il y aurait également des allégations selon lesquelles c’est le fonctionnaire concerné qui a autorisé les maris à être présents à la place des représentantes élues. Le rapport ajoute que les représentantes élues sont totalement absentes de l’événement. Une vidéo a également été diffusée, tweetée par des journalistes, qui montre une douzaine d’hommes prêtant des serments au total, tandis qu’un fonctionnaire peut être vu leur permettant de le faire.

La série Web Panchayat semble se produire dès le premier jour dans certains panchayats gram de MP, où des sondages panchayat ont eu lieu le mois dernier. Au lieu de femmes nouvellement élues membres des gram panchayats, ce sont leurs parents masculins qui ont prêté serment. @NewIndianXpress @NewIndianXpress @santwana99 pic.twitter.com/p1RxVK8UUU – Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) 5 août 2022

Dans le gram panchayat de Jaisinagar du district de Sagar dans la région de Bundelkhand, sur les 10 femmes panchayats nouvellement élues, seulement 3 se sont présentées pour la prestation de serment jeudi. C’est le parent masculin des sept femmes restantes qui a prêté serment. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/3OdTdcp8ds – Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) 5 août 2022

Dès que la vidéo a commencé à attirer l’attention, l’administration du district aurait décidé de découvrir la vérité et de prendre les mesures appropriées. ANI a cité Ajay Srivastava, directeur général (PDG) de Damoh Panchayat, disant : « Nous avions reçu des informations selon lesquelles certains hommes avaient prêté serment à la place de leurs épouses élues. Nous avons commandé un rapport détaillé sur la question, une fois que le rapport sera publié, le secrétaire du Panchayat sera puni (s’il est coupable) ». Il a ajouté que l’incident est contraire à la règle et que des mesures strictes seront prises contre les personnes coupables.

