Des femmes noires twerk au château de Cape Coast au Ghana

Voici une question; Qu’y a-t-il dans le twerk que les gens, y compris les Noirs bougies, trouvent si dégradant ? Pourquoi un butin tremblant à un rythme est-il considéré comme une chose honteuse ? C’est « ghetto » alors que la danse du ventre est « exotique ». C’est « sur-sexualisant » alors que le Tango est « sensuel ». Le burlesque est un passe-temps célèbre alors que les gens pensent que c’est temps passé le twerk a été aboli par la culture. Mais pourquoi, alors qu’il est légitime est partie de notre culture?

Il ne semble y avoir qu’une seule réponse plausible aux questions ci-dessus; Les femmes noires ont rendu le twerk populaire.

Quoi qu’il en soit, récemment, une vidéo est devenue virale montrant un groupe de femmes noires twerkant au château de Cape Coast au Ghana, apparemment, pendant les vacances du 19 juin. Pour une raison étrange, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont estimé que ces femmes déshonoraient leurs ancêtres en ne respectant pas—*vérifie les notes*– un endroit où les Africains capturés étaient détenus dans des cachots avant d’être expédiés comme biens à acheter et à vendre dans le cadre de la traite transatlantique des esclaves.

Les filles ont été qualifiées de « ghetto » et de « sans goût » et l’affiche originale, khaparisdiorrr sur Instagram, a fait un commentaire désobligeant sur le fait que le Ghana était un « pays pauvre ** » en représailles.

“Combien de 27 ans connaissez-vous voyageant plus de 17 heures dans un pays du tiers monde et découvrant leur culture, donnant de l’argent aux enfants et aux habitants des villages sans électricité ni eau courante ?!??” elle a ajouté en réponse au contrecoup, selon NewsOne.

« Nous avons donné plus d’argent alors [sic] nous avons dépensé! J’ai donné des vêtements, trop de pourboires, mais je veux prendre un clip de 7 secondes et en faire une énorme affaire ! Parlez de la situation dans son ensemble ! »

« Si nous leur faisions des danses africaines, cela vous ferait-il du bien ? Si nous faisions la tête de poulet ou le talon orteil, cela vous ferait-il du bien ?!?!” ils ont continué.