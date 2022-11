Des femmes noires inspirantes dans la technologie qui pourraient travailler à Wakanda

Panthère noire : Wakanda pour toujours sort en salles et avec des modes féroces, des hommages touchants à T’Challa et des scènes de combat captivantes, le film présentera une fois de plus des gadgets fascinants des plus avancés technologiquement [fictional] nation sur la planète. Il mettra également en vedette un personnage crucial qui, selon beaucoup, assumera le rôle de Black Panther.

Dans la version originale Panthère noire, Shuri (Letitia Wright) est connue non seulement comme la sœur cadette pleine d’esprit de T’Challa, mais aussi comme la scientifique en chef de Wakanda…

et dans la suite, elle est rejointe par un autre cerveau à l’esprit vif–*bave*– Riri Williams alias Ironheart.

Riri (Dominique Thorne) arrive à contrecœur à Wakanda en tant que jeune inventeur brillant qui construit une armure similaire à celle d’Ironman pour devenir elle-même un super-héros.

Avant qu’elle n’atteigne la grandeur dans la nation africaine, cependant, Riri n’est qu’un super-génie étudiant au MIT qui a été emmené à Wakanda en donnant des coups de pied et en criant par Shuri et Dora Milaje General, Okoye.

Heureusement pour nous, les belles reines noires excellant dans le domaine de la technologie ne sont pas seulement un conte de fées ou une intrigue cinématographique, car il existe des super she-ros de la vie réelle qui embrassent ouvertement leurs dons en matière de technologie, contrairement à une jeune Riri initialement peu enthousiaste.

Les femmes noires du pays font d’excellents progrès dans les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et nous aimerions en présenter quelques-unes qui pourraient faire des merveilles à Wakanda aux côtés de Shuri et Ironheart.

Jetez un œil à quelques-unes des nombreuses vedettes ci-dessous.

Valérie Thomas

En février de l’année dernière, Chance The Rapper a tweeté à propos du “physicien de la NASA qui a inventé les films et la télévision en 3D”.

Cette femme est Valérie Thomas.

Thomas est un scientifique de la NASA âgé de 78 ans à qui l’on attribue l’invention du transmetteur d’illusions, le premier mécanisme permettant de créer l’apparence d’une image 3D à l’aide de miroirs concaves et de rayons de lumière. La carrière de Thomas a commencé à la NASA en 1964 et elle a été brevetée en 1980.

Dans une conversation exclusive avec Révolte, elle a parlé de sa vie et de son héritage en mathématiques et en sciences, en particulier en tant que femme noire à l’époque de Jim Crow. Elle a également fait l’éloge de ses collègues femmes noires qui ont travaillé avec la NASA.

“Il se trouve que là où j’étais dans l’organisation, à ma grande surprise, il y avait pas mal d’Afro-Américains”, a déclaré Thomas. “Quand vous entendez parler de Katherine Johnson et Mary Jackson, et que vous voyez des choses écrites sur elles comme étant des ordinateurs humains, vous voyez probablement aussi un autre nom : Melba Roy. Elle travaillait dans l’organisation dans laquelle je travaillais lorsque j’ai été embauché pour la première fois à la NASA. Elle et quelques autres, dont une femme qui me surveillait fréquemment, étaient bien respecté dans l’organisation. C’étaient des femmes afro-américaines de haut niveau dans l’organisation. Et je n’ai jamais demandé, mais je suppose que Melba a probablement joué un rôle déterminant pour attirer plus d’Afro-Américains dans cette organisation. Donc, je n’étais pas dans une situation typique de ne pas avoir beaucoup d’Afro-Américains autour. C’était en quelque sorte unique.

Lisa Gelobter

Lisa Gelobter est une autre vedette qui emmènerait Wakanda vers de nouveaux sommets. En plus d’avoir travaillé auparavant comme directrice du numérique pour le ministère de l’Éducation sous l’administration Obama, elle est PDG et fondatrice de tEQuitable, une entreprise dont la mission est de créer une culture de travail qui fonctionne pour tout le monde en rendant les lieux de travail plus équitables. Avec 25 ans dans l’industrie informatique et technologique, elle a dirigé de nombreuses entreprises, y compris le développement d’outils d’animation nécessaires à l’utilisation des GIF.

“J’ai travaillé chez Black Entertainment Television Networks (BET) et Hulu avant de travailler à la Maison Blanche”, a déclaré Gelobter. Forbes. “De l’extérieur, on dirait que j’étais super intentionnel avec mes changements de carrière. Cependant, chaque fois que j’apprenais l’existence d’une opportunité d’emploi, je me demandais si j’en tirerais des leçons ou si j’en tirerais des leçons, car je crois fermement que chaque entreprise est une entreprise technologique. J’ai travaillé sur le côté technologique de l’industrie du divertissement en inventant la technologie Shockwave sur laquelle les entreprises de médias ont pu s’appuyer. Shockwave a été l’invention de l’animation sur le Web.

Alexis Marcheur

Nous serions négligents de ne pas mentionner une jeune femme qui a enflammé les médias sociaux avec ses publications technologiques révélatrices de vérité.

Alexis Walker se démarque non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant qu’influenceur. Ses publications TikTok populaires ont attiré des milliers d’adeptes alors qu’elle partage son mode de vie quotidien en biotechnologie et en neurosciences. De plus, nous adorons la voir passer de son programme d’études supérieures à l’Université Loyola à sa vie de méchante noire en STEM.

Hosanna Hali

Enfin, la reine de la technologie Hosanna Hali a continué à fournir un leadership de haut niveau aux femmes noires qui cherchent à percer dans la technologie. Hali est spécialiste Azure chez Microsoft et fondatrice de The Tech Cornr, une plateforme qu’elle a créée pour aider les femmes à poursuivre une carrière dans la technologie. Après avoir été embauchée en 2018, Hosanna a passé ses deux premières années chez Microsoft en tant que stratège technologique en tant que responsable technique.

Hosanna siège au conseil de développement professionnel Women @ Microsoft et en 2020, a été mise en avant comme l’une des dix femmes noires britanniques influentes qui codent et brisent les barrières par People of Color In Tech.

Nous aimons le voir!

Criez à ces femmes intelligentes et belles. Quelles autres super she-ros wakandaises devrions-nous ajouter à la liste ?