Des femmes indiennes volent la vedette et réclament la médaille CWG après 16 ans

Les équipes indiennes de hockey ont poursuivi leur tendance à la hausse en 2022, l’équipe féminine surclassant légèrement ses homologues masculins en remportant une médaille aux Jeux du Commonwealth – une médaille de bronze après 16 ans.

À Birmingham, les équipes masculines et féminines indiennes ont remporté leurs troisièmes médailles CWG.

Alors que l’équipe masculine a remporté l’argent, les femmes ont décroché un podium après 16 longues années. Les femmes indiennes avaient remporté l’or au Manchester CWG en 2002 et l’argent à Melbourne quatre ans plus tard.

L’équipe féminine indienne a battu la Nouvelle-Zélande, championne de la Gold Coast CWG 2018, 2-1 lors des tirs au but pour décrocher le podium.

Vers la fin de l’année, les femmes ont prouvé que le bronze du CWG n’était pas un coup de chance alors qu’elles poursuivaient leur progression sous la direction de l’entraîneur néerlandais Janneke Schopman, battant l’Espagne 1-0 pour remporter la première Coupe des Nations FIH à Valence et se qualifier pour 2023-24. Ligue Pro FIH.

Les femmes ont prouvé qu’elles n’étaient plus des poules mouillées dans le hockey mondial car elles sont restées invaincues dans la Coupe des Nations, réalisant de brillantes performances pour récupérer leur place dans la Pro League.

Les femmes avaient terminé un troisième honorable lors de leur première saison de Pro League en 2021-22, mais n’ont pas réussi à se qualifier pour la saison 2022-23.

L’année a commencé sur une bonne note pour l’équipe féminine qui a terminé troisième de la Coupe d’Asie, battant la Chine 2-0 dans le match pour la médaille de bronze.

Les Indiens, cependant, ont perdu une médaille à la Coupe du monde junior d’un cheveu après avoir perdu 0-2 contre l’Angleterre lors du match pour la médaille de bronze à Potchefstroom, en Afrique du Sud, en avril.

Pour remuer le sel dans les blessures de l’Inde, les femmes ont enduré une Coupe du monde inoubliable en Espagne et aux Pays-Bas, terminant neuvième avec une victoire, trois nuls et deux défaites. Mais ils ont rebondi avec style et se sont frayé un chemin vers le podium à Birmingham un mois plus tard.

Les hommes ont également connu le succès en 2022, le plus notable étant l’argent à Birmingham. Mais plus que toute autre chose, l’équipe serait encore sous le choc de la raclée 0-7 aux mains de l’Australie lors de la finale du CWG.

Ce fut une sortie cauchemardesque pour les hommes de Graham Reid car ils ont été embobinés par les Kookaburras dans tous les départements du jeu.

Mais les hommes indiens ont également eu leur part de succès. Ils ont commencé l’année avec une troisième place à la Coupe d’Asie à Jakarta et ont poursuivi en remportant le premier tournoi FIH Hockey 5s à Lausanne, où ils ont battu la Pologne 6-4 en finale.

Entre les deux, l’Inde a également remporté la 10e Sultan of Johor Cup, un tournoi international masculin des moins de 21 ans, battant l’Australie 4-5 aux tirs au but après que les deux équipes se soient retrouvées 1-1 à la fin du temps réglementaire.

L’Inde a disputé trois matches de Pro League, deux contre la Nouvelle-Zélande et un contre l’Espagne, au stade Kalinga de Bhubaneswar. Alors que l’Inde battait la Nouvelle-Zélande 4-3 et 7-4, elle s’inclinait 2-3 face à l’Espagne.

Vers la fin de l’année, l’équipe masculine a fait une tournée en Australie pour une série de cinq tests, où elle a défié l’équipe n ° 1 mondiale dans tous les départements du jeu.

Les Indiens ont peut-être perdu la série des meilleurs scores 1-4, mais ils ont prouvé qu’ils se sont améliorés à pas de géant après la raclée finale du CWG et seront une force avec laquelle il faudra compter dans la Coupe du monde qui sera co-organisée par Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier prochain.

Changement de garde

L’année a également été marquée par un changement de garde au sein de la fédération nationale avec l’ancien skipper Dilip Tirkey devenant président de Hockey India, avec Bhola Nath Singh de Hockey Jharkhand en tant que secrétaire.

Mais la navigation n’a pas été facile en termes d’administration du jeu dans le pays. Hockey India a été placé sous un comité d’administrateurs (CoA) de trois membres par la Haute Cour de Delhi après avoir observé que la fédération avait violé le Code national du sport.

La décision du tribunal fait suite à une requête déposée par l’ancien joueur indien Aslam Sher Khan, qui avait contesté la nomination du président de l’Association olympique indienne (IOA) Narinder Batra en tant que membre à vie de Hockey India.

À un moment donné, la Fédération internationale de hockey (FIH) avait menacé l’instance nationale d’organiser des élections et de mettre de l’ordre dans la maison ou de « compromettre » la Coupe du monde masculine.

Mais le CoA et le ministère des Sports ont travaillé avec la FIH et ont réussi à sauver l’Inde d’un embarras majeur.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)