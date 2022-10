Des femmes Hazara en Afghanistan protestent pour une meilleure sécurité un jour après qu’un attentat-suicide a tué des dizaines de personnes

Un groupe de femmes afghanes a protesté samedi contre un attentat-suicide qui a tué ou blessé des dizaines d’étudiants dans un centre d’éducation chiite à Kaboul un jour plus tôt, exigeant une meilleure sécurité du gouvernement dirigé par les talibans.

La manifestation a été rapidement dispersée par la police talibane.

L’attentat à la bombe a frappé vendredi un centre d’éducation rempli de centaines d’étudiants dans un quartier chiite, tuant 19 personnes et en blessant 27. Parmi les victimes figuraient des adolescents qui passaient des examens d’entrée à l’université, a déclaré un porte-parole des talibans.

L’explosion matinale au centre a eu lieu dans le quartier Dashti Barchi de Kaboul, une zone peuplée principalement d’ethnies Hazaras, qui appartiennent à la communauté minoritaire chiite d’Afghanistan. Le groupe État islamique a mené des attaques répétées et horribles contre des écoles, des hôpitaux et des mosquées à Dashti Barchi et dans d’autres régions chiites ces dernières années.

Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés samedi dans la région de Dashti Barchi pendant environ 45 minutes avant que leur rassemblement ne soit dispersé par la sécurité talibane. Ils portaient des banderoles en anglais et en dari indiquant « Stop Hazar Genocide ».

“Nous demandons au gouvernement taliban, lorsqu’il prétend avoir apporté la sécurité, comment il ne peut pas empêcher un agresseur d’entrer dans un centre éducatif pour cibler des étudiantes. Dans cet incident, une famille a perdu quatre membres, pourquoi cela continue-t-il, », a déclaré la manifestante Fatima Mohammadi.

Le personnel du centre éducatif de Kaaj a passé le samedi à nettoyer les décombres causés par l’attaque, tandis que les membres des familles des victimes fouillaient des objets couverts de sang appartenant à leurs proches.

Aucune responsabilité revendiquée pour l’attaque pour le moment

Hussain, qui porte un nom, a été témoin de l’attaque. Il a dit qu’il pensait que le nombre de morts était considérablement plus élevé, compte tenu du grand nombre de corps qu’il avait vus.

“D’abord l’assaillant juste là-bas, où se tenait une immense foule d’étudiants, a ouvert le feu. Au moins 40 personnes ont été tuées là-bas”, a-t-il dit.

Zahra, une étudiante qui a survécu à l’attaque, n’a pas été blessée car elle est sortie quelques minutes avant pour acheter un stylo. Elle a dit qu’elle avait perdu ses amis dans l’attaque et aussi son espoir d’un avenir meilleur.

“Je ne sais même plus s’il y a un avenir pour nous ou non”, a-t-elle déclaré.

Personne n’a encore revendiqué l’attentat. Le groupe État islamique – le principal rival des talibans depuis leur prise de contrôle de l’Afghanistan en août 2021 – a par le passé ciblé la communauté Hazara, y compris à Dashti Barchi, dans une brutale campagne de violence.

Les militants ont mené plusieurs attaques meurtrières à Dashti Barchi, dont une horrible attaque en 2020 contre une maternité revendiquée par le groupe État islamique qui a tué 24 personnes, dont des nouveau-nés et des mères.