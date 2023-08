Des femmes forcées de laver des cadavres et soumises à des « conseils » pour avoir refusé de porter le voile

Le Dr Alam Saleh, du Centre d’études arabes et islamiques de l’Université nationale australienne, a déclaré que le soulèvement avait été suralimenté par des femmes résistant aux normes et valeurs islamiques conservatrices traditionnelles.

Elle fait suite à l’installation en avril d’une technologie de reconnaissance faciale dans les lieux publics pour identifier et sanctionner les femmes non voilées, avait indiqué à l’époque la police.

« Les femmes participent activement aux manifestations dans la rue, en ligne, sur les réseaux sociaux et sur les scènes politiques. Ils sont omniprésents dans chaque aspect du processus, et c’est ce qui inquiète tout type d’institutions traditionnelles », a-t-il déclaré.

Saleh a déclaré que le régime tentait de réprimer les manifestations avec des sanctions plus sévères, mais a insisté sur le fait que le mouvement se poursuivrait sans changements structurels ni reconnaissance des demandes des peuples.

Un autre universitaire iranien, qui étudie à l’étranger et a requis l’anonymat pour s’exprimer librement, a déclaré que le soulèvement a été défini par une nouvelle génération, « dont l’état d’esprit contredit totalement le régime et ne tolère pas les règles ». [being] qui lui est imposée ».

Une manifestation devant le consulat d’Iran à Istanbul a été l’une des nombreuses manifestations déclenchées dans la région l’année dernière après la mort de Mahsa Amini. Crédit: PA

Le récent rapport d’Amnesty a révélé que les femmes se voyaient de plus en plus refuser l’accès à l’éducation, à la banque et aux transports publics pour avoir enfreint les lois sur le port du voile. Les sanctions comprennent des conseils forcés pour « comportement antisocial, lavage de cadavres et fourniture de services de nettoyage dans les bâtiments gouvernementaux ».