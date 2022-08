Des femmes finlandaises publient des vidéos de fête en soutien au Premier ministre

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a été largement critiquée après qu’une vidéo d’elle dansant et buvant lors d’une soirée privée soit devenue virale. La femme de 36 ans, l’une des plus jeunes Premiers ministres du monde, a admis avoir passé un test de dépistage de drogue après avoir reçu des critiques, certains dirigeants exigeant qu’elle passe le test susmentionné. Maintenant, cependant, les femmes en Finlande ont commencé à manifester leur solidarité avec Marin contre ce qu’elles croient être une piste de critiques sexistes.

Avec #SolidarityWithSanna, les Finlandaises mettent en ligne des vidéos d’elles-mêmes en train de danser et de taguer Marin sur leurs messages afin de lui exprimer leur soutien.

Si se défouler lors d’une fête est la pire chose que votre premier ministre ait faite, alors vous êtes un pays plutôt chanceux. 🇫🇮 #solidaritéavecsanna pic.twitter.com/0jGJBKuZ0M — Députée Fiona Patten (@FionaPattenMLC) 22 août 2022

On devrait tous danser un peu plus !

Je suis solidaire de Sanna #solidaritéavecsanna pic.twitter.com/q7l6qzXQzF — DM 🇳🇱 (@dmeijerk) 21 août 2022

Le ciel est la limite pour Dancing Queens #solidaritéavecsanna pic.twitter.com/47eY4KVbSr — Ann Mettler (@AnnMettler) 21 août 2022

Dansons les uns pour les autres 💃💃💃 #solidaritéavecsanna pic.twitter.com/Sx9InOy6M7 – Ester Martinez (@Ester_Matters) 21 août 2022

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre six personnes dansant et imitant une chanson devant une caméra, dont le PM Marin. Plus tard dans la vidéo, Marin est à genoux sur ce qui semble être la piste de danse avec ses bras derrière sa tête dansant tout en imitant une chanson.

« J’ai passé la soirée avec des amis. Parti assez sauvage, oui. Dansé et chanté », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision finlandaise YLE.

Peu de temps après la fuite de la vidéo, il y a eu des allégations selon lesquelles le Premier ministre Marin aurait consommé de la drogue pendant la fête. Elle a cependant nié avoir consommé de la drogue.

“Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni quoi que ce soit d’autre que de l’alcool. J’ai dansé, chanté et fait la fête et fait des choses parfaitement légales. Je n’ai pas non plus été dans une situation où je saurais que d’autres le font de cette façon, a déclaré Marin, selon le journal Hufvudstadsbladet.

On ne savait pas quand la fête, à laquelle auraient assisté Ilmari Nurminen, membre d’Eduskunta, ou parlement, pour le Parti social-démocrate de Marin, et la chanteuse finlandaise Alma, a eu lieu.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici