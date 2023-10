Des femmes et des enfants parmi des dizaines tués lorsque l’artillerie a frappé un camp de réfugiés près de la frontière chinoise

« Nous condamnons fermement les attaques en cours du régime militaire qui ont coûté la vie à des milliers de personnes depuis le coup d’État de février 2021 et qui continuent d’exacerber la crise humanitaire la plus grave de la région », a déclaré Miller.

« Cet acte du conseil militaire constitue un crime de guerre et un crime contre l’humanité », a déclaré le porte-parole du NUG, Kyaw Zaw, ajoutant qu’une attaque à la frontière avec la Chine montrait que la junte ne respectait pas la demande de paix et de stabilité de son voisin.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé « les parties concernées à résoudre les différends de manière pacifique, à éviter toute escalade et à prendre des mesures pratiques et efficaces pour assurer la sécurité de la frontière entre la Chine et le Myanmar ».

Chargement

Des rangées de tombes

Laiza se trouve près de la frontière chinoise et abrite de nombreux civils vivant dans des camps de personnes déplacées dans et autour de la ville. Selon l’ONU, plus d’un million de personnes ont été déplacées à cause du conflit au Myanmar.

Un étudiant militant actuellement à Laiza a déclaré que toute la ville avait été secouée par l’explosion et que les habitants étaient en train d’évacuer.