Des femmes entrepreneures indonésiennes transforment des shampoings et des paquets de chips en briques

Alarmés par les montagnes de déchets plastiques qui s’infiltrent dans les eaux indonésiennes, deux meilleurs amis s’attaquent à la menace environnementale en transformant des sacs de chips et des paquets de shampoing en pavés. Ovy Sabrina et Novita Tan ont lancé Rebricks après que leur pays a fait la une des journaux en tant que deuxième producteur mondial de déchets marins, derrière la Chine. L’Indonésie s’est engagée à réduire les déchets plastiques d’environ 75 % au cours des quatre prochaines années, une tâche gigantesque dans ce pays d’Asie du Sud-Est de près de 270 millions d’habitants. Le couple a fait ses débuts il y a deux ans en visitant les étals de nourriture de la capitale Jakarta à la recherche de sachets de café instantané, de paquets de nouilles séchées et de sacs à provisions. Grâce à une campagne virale sur les réseaux sociaux, le couple reçoit désormais des rames d’emballages de déchets en plastique de donateurs de tout le pays.

Ces déchets affluent quotidiennement et sont empilés dans l’usine de la petite entreprise de la région de Jakarta.

« Cela montre à quel point les Indonésiens sont très conscients du recyclage des déchets plastiques, mais ils ne savent pas où le faire », a déclaré Sabrina, 34 ans.

Le personnel de Rebricks broie l’emballage en minuscules flocons qui sont ensuite mélangés avec du ciment et du sable et moulés en blocs de construction.

Ils ressemblent à des briques conventionnelles, mais en cassent une et elle est parsemée de taches de plastique. Les deux entrepreneurs affirment que leur méthode détourne des déchets qui auraient autrement fini dans une décharge ou dans l’océan – environ quatre tonnes à ce jour et ce n’est pas fini.

« Chaque jour, nous pouvons empêcher environ 88 000 morceaux de sachets en plastique de polluer l’environnement », a déclaré Tan, ajoutant que l’entreprise avait produit plus de 100 000 briques.

Certaines villes indonésiennes ont interdit les plastiques à usage unique, mais le recyclage des déchets est encore rare.

Le problème a été souligné en 2018 par la découverte d’un cachalot mort qui s’est échoué dans un parc national avec près de six kilogrammes (13 livres) de déchets plastiques dans son estomac.

Le duo Rebricks a passé deux ans à essayer de perfectionner leur méthode et a recueilli des indices auprès d’une entreprise de matériaux de construction dirigée par la famille de Sabrina.

Certains entrepreneurs indonésiens transforment des déchets plastiques en vases à fleurs, parapluies ou sacs à main.

Mais les deux femmes ont décidé de se concentrer sur les briques afin de toucher plus de clients.

« Si notre approche consistait à vendre des objets de décoration coûteux, il n’y aurait que quelques personnes qui achèteraient nos produits », a déclaré Sabrina.

Les deux femmes espèrent développer leur entreprise, qui emploie quatre personnes, et ont déclaré être en pourparlers avec une grande entreprise de biens de consommation au sujet d’une éventuelle collaboration.

Le client Andi Subagio a déclaré qu’il avait utilisé les briques écologiques pour repaver une allée de restaurant.

« Ils ne sont pas aussi fragiles que les briques conventionnelles à cause du plastique à l’intérieur », a-t-il déclaré. « Et c’est à peu près le même prix. »

