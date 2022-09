Des femmes du Rajasthan font du garba dans une piscine, la vidéo devient virale

Navratri est peut-être dans quelques jours, mais la fièvre de Garba et de Dandiya est déjà là. Les nuits Dandiya sont un spectacle très courant pendant Navratri dans de nombreuses régions du pays, en particulier au Gujarat et au Rajasthan. Mais ce qui n’est pas venu, c’est Garma dans l’eau. Une vidéo d’Udaipur au Rajasthan, publiée par l’agence de presse ANI, montre un groupe d’hommes et de femmes jouant au Garba dans une piscine. On peut voir des gens, debout dans l’eau jusqu’à la taille, danser sur les airs de la chanson Chogada Tara du film Loveyatri.

Regardez-le ici

La vidéo, jusqu’à présent, a reçu plus de 35 000 vues ainsi que diverses réactions des utilisateurs des médias sociaux. Alors que certains ont été impressionnés par le style innovant de Garba, nombreux sont ceux qui l’ont trouvé bizarre. “La merde la plus effrayante, assez d’Internet pour aujourd’hui”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, “Briser les stéréotypes, c’est bien, mais WTF?”

Cependant, ce n’est pas le premier Garba unique à avoir attiré l’attention d’Internet. Auparavant, un clip d’un groupe de femmes exécutant Garba sur un tapis roulant était devenu viral. Les femmes peuvent être vues vêtues de vêtements traditionnels alors qu’elles exécutent Garba, coordonnant parfaitement leurs pas ensemble. Leurs mouvements sont si parfaits qu’il devient difficile de croire que les femmes dansaient réellement sur un tapis roulant.

La vidéo est devenue virale, recueillant plusieurs millions de vues ainsi que des milliers de commentaires d’utilisateurs d’Instagram.

“Wo “Stree” hain, kuch bhi kar sakti hain ! (C’est une femme, elle peut tout faire) », a écrit un utilisateur qui a lu un dialogue du film Stree. Un autre a fait référence au personnage populaire de la série télévisée Daya. “Quand Daya bhabhi va au gymnase”, écrit-il.

Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné par le choix de la piste de danse par les femmes. Plusieurs utilisateurs ont souligné que l’acte était dangereux et aurait également pu entraîner des blessures graves. « C’est extrêmement dangereux et dangereux ! Des cascades inutiles sans sécurité », a-t-elle écrit.

