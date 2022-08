Des femmes du monde entier se rendent à Antigonish pour suivre des cours de leadership

Helena Zefanias enseigne aux femmes et aux familles l’autonomisation et le leadership dans son pays d’origine, le Mozambique, depuis 40 ans. Mais pendant son séjour au Canada, elle est étudiante, espérant acquérir des connaissances auprès d’autres femmes et les ramener chez elle.

Zefanias fait partie du programme Global Change Leaders, un cours de sept semaines dispensé par St. Francis Xavier’s Institut international Coady à Antigonish, N.-É. Il rassemble 18 femmes leaders de pays en développement pour étudier et réfléchir sur la justice, le féminisme et le leadership.

Zefanias a déclaré qu’elle avait postulé au programme pour acquérir de nouvelles compétences, car bien qu’elle soit militante, facilitatrice et formatrice, elle n’a pas beaucoup de matériel écrit à transmettre.

“Alors pour passer la main à la prochaine génération d’activistes ou de féministes qui arrivent, j’ai décidé que je voulais écrire plus, je veux documenter ce que nous faisons”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai réalisé que je n’avais pas cette compétence. Alors, quand j’ai entendu parler de ce cours, j’ai pensé que cela allait me donner le cadre dont j’avais besoin.”

Helena Zefanias est une spécialiste du genre du Mozambique qui participe au programme. (David Laughlin/CBC)

Le programme, qui en est maintenant à sa sixième semaine, est la première cohorte internationale amenée en Nouvelle-Écosse par le Coady International Institute depuis la pandémie.

Sarika Sinha, l’animatrice du programme, a déclaré qu’il était significatif que le premier programme soit destiné aux femmes leaders.

“Partout dans le monde, ce sont les femmes qui cuisinent et qui gagnent, mais elles ne sont généralement pas reconnues”, a déclaré Sinha. “Il est donc beaucoup plus significatif qu’après COVID, ce soit le premier cours que nous avons sur le campus.

“Et il y a un sentiment général d’extrême enthousiasme et d’accueil, vous savez, pas seulement dans [the Coady Institute]mais aussi à Antigonish.”

Sinha a déclaré qu’un comité devait choisir parmi 3 000 candidats du monde entier.

“Notre objectif est de voir que ces femmes devraient être très, très profondément impliquées dans le travail communautaire.”

Se battre pour l’égalité chez soi

La plupart du travail de Zefanias concerne les fermes familiales et veille à ce que les femmes obtiennent leur part des revenus générés par leur ferme. Elle dit que cela implique d’impliquer toute la famille et de changer leur façon de penser au travail des femmes.

“Il n’y a pas beaucoup de travail rémunéré dans les zones rurales de mon pays, donc chaque ménage aura sa propre petite ferme”, a déclaré Zefanias. “Et c’est la quantité de travail que les femmes font ensemble, bien sûr, avec leurs maris, s’il y en a un. Mais en fin de compte, le contrôle de la prise de décision sur ce qu’il faut faire de leur revenu, c’est généralement laissé à les hommes.”

Elle a dit que les femmes font aussi la plupart des travaux ménagers quotidiens et des soins aux enfants, mais elle n’a pas réalisé que les femmes étaient traitées différemment jusqu’à l’âge de 24 ans, séparée de son mari, avec deux enfants.

“Puis j’ai commencé à apprendre ce que signifie être une femme”, a déclaré Zefanias. “J’ai été confronté à beaucoup d’inégalités, de discrimination, etc. Et je disais : ‘Comment se fait-il ?’ Et puis j’ai réalisé que je devais faire quelque chose.”

Myriam Vololonarivo est originaire de Madagascar et a lancé une organisation à but non lucratif qui aide les femmes et les jeunes à se remettre des catastrophes naturelles. (David Laughlin/CBC)

Myriam Vololonarivo, une autre participante, est venue de Madagascar pour le programme. Elle a lancé une organisation à but non lucratif qui promeut le développement durable tout en aidant les femmes et les jeunes à se préparer et à se remettre des catastrophes naturelles.

“A Madagascar, notre pays fait partie des cinq pays les plus vulnérables au monde”, a déclaré Vololonarivo. “C’est le pays le plus vulnérable [to] changement climatique, et nous sommes frappés par trois à cinq cyclones par an, des inondations, des sécheresses. Tant de jeunes [are impacted] et la plupart d’entre eux sont des femmes ou sont vulnérables.”

Vololonarivo a déclaré que le programme l’a aidée à découvrir son propre travail et ce qui la pousse à créer le changement.

“Je ne savais pas que j’étais féministe jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré. “Donc pour ce programme, pendant ces deux mois, j’ai appris que le féminisme se bat pour une justice égale et la justice sociale et l’égalité pour tous… le programme m’a aidé à ouvrir les yeux sur les inégalités partout dans le monde.”

Zefanias a accepté et a déclaré que c’était “merveilleux” d’être dans une pièce avec des femmes du monde entier.

“Je me sens responsabilisé avec tout le processus… Et en plus de ça, je me sens très responsable de ne pas simplement garder ces connaissances que j’ai acquises, juste pour moi, c’est à moi de les rapporter à ma communauté.”