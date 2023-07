Des femmes du Manipur ont défilé nues devant la caméra : comment l’attaque a eu lieu

Les femmes qui défilaient nues à Manipur ont été emmenées par une foule de la protection de la police alors que la violence ethnique a éclaté dans l’État début mai, ont déclaré des sources aujourd’hui au milieu de l’indignation et de l’horreur à propos d’une vidéo de l’incident qui est devenue virale hier.

Le frère adolescent de l’une des femmes aurait été assassiné ce jour-là par la même foule.

Le déclencheur de cet acte flagrant aurait été une fausse vidéo.

La violence a éclaté à Manipur le 3 mai entre la tribu Meitei à majorité de la vallée et la tribu Kuki à majorité des collines à Manipur à propos de la demande des Meiteis pour le statut de tribus répertoriées (ST). Les affrontements ont commencé peu après un rassemblement de solidarité tribale dans les régions montagneuses.

Selon des sources policières, les deux femmes faisaient partie d’un petit groupe qui avait fui pour se mettre en sécurité vers une zone boisée en bordure d’une vallée vallonnée le 4 mai, lorsque la grève ethnique s’est intensifiée de façon spectaculaire au milieu d’attaques et de contre-attaques entre deux communautés.

Une foule, agissant sur des rumeurs – considérées comme fausses – selon lesquelles des femmes de leur communauté avaient été violées, aurait fait une descente dans un village et pourchassé le groupe.

Le groupe comprenait deux hommes et trois femmes. Trois appartenaient à une famille – un homme de 56 ans, son fils de 19 ans et sa fille de 21 ans. Deux autres femmes étaient avec eux, l’une de 42 ans et l’autre de 52 ans.

Selon le FIR, le groupe, en route vers la forêt, a trouvé une équipe de police du commissariat de Nongpok Sekmai.

À environ 2 km du poste de police, le groupe, ainsi que les policiers, auraient été accostés par une foule d’environ 800 à 1 000 hommes. La foule aurait arraché le groupe à la garde de la police.

L’homme de 19 ans aurait été tué sur place alors qu’il tentait de sauver sa sœur de 21 ans de la foule.

Une plainte à la police déposée par des proches des femmes révèle qu’une des femmes a été victime d’un viol collectif. Sur la base de la plainte, la police a déclaré qu’un zéro FIR avait été enregistré le 18 mai. L’affaire a été transférée le 21 mai au poste de police de Nogpok Sekmai, où l’incident a eu lieu.

Internet est suspendu à Manipur depuis le 3 mai. La vidéo est apparue jeudi et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, avec des messages exprimant l’indignation et le dégoût.

Un jour après que la vidéo soit devenue virale, l’un des hommes de la foule, Heradas, a été arrêté aujourd’hui, plus de deux mois après l’incident. L’homme de 32 ans a été vu dans la vidéo, dans un t-shirt vert, a indiqué la police.

La police tente d’établir l’identité de l’autre accusé dans la vidéo grâce à la technologie de reconnaissance faciale. Une douzaine d’équipes travaillent sur l’affaire, a indiqué la police, bien que l’on ne sache pas pourquoi aucune mesure n’a été prise pendant 77 jours.

« La situation était difficile et l’accent initial était mis sur la gestion de la crise et les secours », ont déclaré des sources gouvernementales à propos du retard dans l’action.