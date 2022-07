Des femmes disent avoir été droguées lors d’un rassemblement d’été du parti au pouvoir en Allemagne

Berlin

Neuf femmes ont déclaré avoir été droguées par une substance inconnue après avoir assisté à la fête d’été annuelle du Parti social-démocrate allemand (SPD) – dont le chancelier Olaf Scholz est membre – la semaine dernière.

Selon un rapport de police, une femme de 21 ans a commencé à se sentir “mal et étourdie” mercredi soir après avoir mangé et bu à la fête. Incapable de se souvenir des événements de la veille, la femme s’est fait examiner à l’hôpital et a porté plainte auprès de la police de Berlin.

La police a déclaré lundi à CNN qu’une substance toxique avait été trouvée dans le sang de la patiente expliquant ses symptômes et son amnésie.

“Les forces d’intervention ont engagé une procédure d’enquête pour atteinte corporelle dangereuse contre un inconnu et ordonné un prélèvement sanguin, qui a quand même été réalisé à l’hôpital, en vue d’une analyse toxicologique”, indique le rapport de police. Quatre autres cas ont été signalés au Département des enquêtes criminelles. Un porte-parole du SPD a déclaré à CNN que le nombre de cas signalés était passé à neuf.

“Nous encourageons les victimes qui ont été attaquées à se manifester et à porter plainte”, a déclaré lundi le porte-parole du SPD à CNN. “Depuis le début, nous avons soutenu la police au mieux de nos capacités pour faire en sorte que ce terrible incident soit résolu”, a-t-il ajouté.

La directrice du groupe parlementaire SPD, Katja Mast, a tweeté samedi : “Nous sommes tous consternés par cet événement incroyable et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l’éclaircir”. Elle a également conseillé à toutes les personnes concernées de signaler l’affaire à la police.

Environ 1 000 invités ont assisté à la fête d’été annuelle qui a eu lieu à côté de la Chancellerie à Berlin. Le chancelier allemand Scholz en tant que membre du parti était parmi les invités selon le porte-parole du SPD. La fête était environ la moitié de la taille habituelle en raison des précautions de Covid et se composait principalement de participants internes du SPD, a déclaré une porte-parole du parti à CNN.