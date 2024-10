« Des femmes députées, c’est le pire cauchemar pour un taliban »

Vendredi soir, à l’aéroport Pearson de Toronto. Le député conservateur Alex Ruff cherche un 7-Eleven pour acheter de petits drapeaux canadiens. « Non, il faut des drapeaux québécois », lui a dit à la blague le bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, les yeux fixés sur le tableau des arrivées.

Quelques minutes plus tard, Alex Ruff revient avec un ballon décoré d’un unifolié – tout ce qu’il a pu trouver . Le libéral Marcus Powlowski, lui, arrive avec deux bouquets de fleurs à la main. Oh Marcus, si mignon lui lance ses collègues du Parlement.

C’est rare de voir des élus fédéraux de différents partis collaborer, encore moins ces jours-ci. Mais, derrière des portes fermées, pendant deux ans, six députés canadiens ont travaillé ensemble pour tenter d’aider une dizaine de femmes afghanes à venir au Canada.

Et pas n’importe quoi : des femmes qui étaient, comme elles, des parlementaires, jusqu’en août 2021.

Ouvrir en mode plein écran La famille de Mursal Nabizada va s’établir à Chatham-Kent, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Oussama Farag

Ce sont des programmes fédéraux canadiens qui ont incité ces femmes-là à se présenter en politique note l’élu du Bloc québécois, membre du groupe, Alexis Brunelle-Duceppe. Et après ça, le Canada est parti à la chute de Kaboul et on a tout laissé ces gens-là derrière. Sur une responsabilité envers ces femmes-là.

Des femmes députées qui s’inscrivent dans un processus démocratique, pour un taliban, c’est le pire cauchemar du monde. Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député du Bloc québécois de Lac-Saint-Jean

Au total, 69 femmes étaient élues à la Jirga, le Parlement afghan, juste avant le retour des talibans, en août 2021. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs ont réussi à prendre la fuite, en Grèce notamment, mais une dizaine sont conservées. coincées en Afghanistan.

Je reçois des messages de panique de mes amies afghanes explique le militant pour les droits de la personne, Corey Levine, qui a travaillé sur le terrain en Afghanistan et qui connaît plusieurs de ces députés. Elles me disaient : »Les talibans sont venus, j’ai mon arme, je vais me tuer. Il y a des cadavres dans la rue, peux-tu m’aider ? »

Corey – c’est comme ça que tout le monde l’appelle – décide alors d’interpeller des élus à Ottawa pour qu’ils l’aident à faire venir ces femmes et leurs familles au Canada et, surtout, pour qu’ils mettent de la pression sur le ministère fédéral de l’Immigration : Je me suis dit que des parlementaires canadiens devraient se sentir interpellés par cette situation explique-t-elle en entrevue.

Ouvrir en mode plein écran Depuis 2021, les talibans excluent systématiquement les femmes et les filles de la vie publique. Photo : Associated Press / Rahmat Gul

C’est un enjeu important pour nous tous reconnaît le conservateur Alex Ruff, en entrevue avec ses collègues à Ottawa. Le député ontarien a servi deux fois en Afghanistan pour les Forces armées canadiennes, lors d’une première mission en 2007 et lors d’une deuxième avec l’ OTAN en 2012.

Ça n’a rien à voir avec la partisanerie. C’est une cause que le Canada doit défendre. Une citation de Alex Ruff, député conservateur de Bruce–Grey–Owen Sound

Une bonne partie du travail des élus canadiens se déploie d’ailleurs loin des caméras, pour protéger la sécurité des femmes et éviter d’alerter les talibans sur leurs agissements.

Ouvrir en mode plein écran Les six parlementaires canadiens qui ont travaillé ensemble : le bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, la néo-démocrate Heather McPherson, le libéral Marcus Powlowski, le conservateur Alex Ruff, la verte Elizabeth May et la libérale Leah Taylor Roy. Photo : Radio-Canada

Trop tard pour Mursal

Corey et l’équipe de députés fédéraux commencent à collaborer à l’automne 2022. Quelques mois plus tard, en janvier 2023, ils ont une rencontre sur Zoom, au cours de laquelle Alex Ruff sert un avertissement à ses collègues : Si jamais une de ces femmes meurt avant que nous puissions la sortir d’Afghanistan, je vais être aussi public que possible.

Et pourtant, cinq jours plus tard, l’une de ces femmes, Mursal Nabizada, est tuée chez elle avec son garde du corps, à l’âge de 32 ans.

Ouvrir en mode plein écran L’ancienne députée afghane Mursal Nabizada a été abandonnée par des hommes armés à son domicile en 2023. (Photo d’archives) Photo : UIP/ Joel Sheakoski

J’étais en pleurs raconte aujourd’hui la néo-démocrate Heather McPherson. C’était la pire nouvelle.

Corey a aussi du mal à retenir ses larmes en évoquant cette histoire : C’était une femme incroyable.

Après en avoir perdu une, note M. Ruff, nous savions que nous ne pouvions pas en perdre d’autres.

Mais les mois passent et les élues afghanes sont toujours coincées dans leur pays. En novembre 2023, Corey décide de se rendre sur place pour accélérer les choses.

Papiers, logistique, visas, elle aide au total six députés et leurs familles à faire la route périlleuse jusqu’au Pakistan. Parfois, elle accompagne même physiquement les femmes jusqu’à la frontière.

Dans une vidéo qu’elle a tournée avec son cellulaire, on voit des femmes, entassées dans un véhicule, depuis au milieu de la nuit et passer à travers des points de contrôle : Toute cette route est dangereuse, personne n’est en sécurité ici lance Nilofer, l’une des députées afghanes en fuite, à qui nous avons donné un nom fictif.

Elle nous a demandé de masquer son identité pour protéger certains de ses proches, encore en Afghanistan. Dans la voiture, Nilofer clame, tendue, mais visiblement soulagée : Ce jour que nous attendons depuis un an et demi est arrivé.

Ouvrir en mode plein écran Nilofer à bord d’un véhicule qui mène de l’Afghanistan vers le Pakistan. Photo : Gracieuseté : Corey Levine

Même une fois hors de l’Afghanistan, cependant, le voyage est loin d’être terminé. Plusieurs des élues afghanes se retrouvent coincées au Pakistan, en attendant leurs papiers du gouvernement fédéral, avec la menace de se faire retourner dans leur pays.

C’est là-dessus, entre autres, que le groupe d’élus canadiens a travaillé : exercer des pressions sur Ottawa et même menacer de sortir publiquement si les autorisations de venir au Canada n’arrivaient pas plus vite.

Les fonctionnaires bougent très, très lentement reconnaît Marcus Powlowski, l’un des deux libéraux du groupe de parlementaires canadiens. Moi, je suis toujours frustré avec notre gouvernement au sujet de l’assistance pour l’Afghanistan. En même temps ajoute-t-il, il ya des questions de sécurité à considérer.

La sécurité, c’est d’ailleurs la principale raison, évoquée par le ministre de l’Immigration, Marc Miller, en entrevue, pour expliquer ce long processus : Si c’était une seule personne, ça serait plus facile de procéder, de l’amener au Canada très rapidement, mais on parle de familles élargies, des douzaines de personnes.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, quitte une réunion du caucus au parlement à Ottawa, le 2 octobre 2024. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il précise qu’il peut y avoir des papiers perdus beaucoup de logistique à considérer, parfois même des erreurs et il ne il faut pas laisser les choses à la chance . Il faut vraiment, ajoute-t-il, s’assurer que le travail est fait de façon assidue .

Oui, ça prend du temps, mais dans ce cas-ci, je pense que ce sont de belles victoires. Une citation de Marc Miller, ministre fédéral de l’Immigration

Au total, parmi les 12 députés que Corey et les élus canadiens ont tenté de faire venir, 6 sont rendus au Canada, dont Nilofer, maintenant installés en Colombie-Britannique.

Au moins une femme est toujours dans l’attente au Pakistan, avec la menace de se faire revenir vers l’Afghanistan. Certaines se sont vu refuser l’accès au Canada par le ministère de l’Immigration.

Ouvrir en mode plein écran Corey Levine serre Nilofer dans ses bras. Photo : Radio-Canada

Un moment doux-amer à Pearson

Et puis, il y a la famille de Mursal Nabizada, la députée tuée chez elle, que Corey a eu l’idée de sortir d’Afghanistan. Après des mois coincés au Pakistan, sa mère, Shakira, et ses trois frères, Roheen, Yasir et Sahib, sont finalement en route vers Toronto.

Ce sont eux que Corey et le groupe de députés canadiens attendent, fleurs et ballons à la main, à l’aéroport Pearson.

L’avion, en provenance d’Istanbul, est arrivé depuis deux heures déjà, mais les proches de Mursal ne sont toujours pas sortis, pris dans la pile de formulaires à remplir. Les députés trouvent refuge au bar et rigolent, tous assis autour d’une même table.

Vers 22 h, finalement, un cri de joie. Shakira et ses fils arrivent, se précipitent dans les bras de Corey. Les élus canadiens les embrassent comme s’ils se connaissaient depuis toujours.

Je suis vraiment reconnaissante envers le gouvernement canadien et les gens importants ici, qui nous ont aidés et qui vont m’aider à faire grandir mes enfants. dit Shakira, dans un anglais hésitant.

Ouvrir en mode plein écran La mère de Mursal Nabizada écoute le député bloquiste Alexis-Brunelle Duceppe. Photo : Radio-Canada / Ousama Farag

Ce soir, c’est très émotif, ajoute le bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe. On a fait la démonstration qu’on est capable de travailler ensemble, peu importer les orientations politiques. Surtout, on s’est inspiré du courage d’une femme, qui n’est pas là ce soir, qui devrait être avec nous autres.

La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, éclate en sanglots en prenant Shakira dans ses bras : Je suis tellement désolée qu’on n’ait pas pu sauver Mursal.

C’est sa mère qui trouve les mots pour qualifier ce moment doux-amer, ce sentiment d’échec mêlé à une joie immense pour ses proches d’être enfin au Canada : Mursal avait plein de rêves. Maintenant, ce sont ses frères qui vont tenter de s’inspirer d’elle.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson, d’Andréanne Apablaza et de Melissa Mancini