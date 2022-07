Des femmes démocrates de la Chambre arrêtées et menottées lors d’une manifestation contre SCOTUS, mais 1/6 des insurgés ne l’étaient pas

Facebook

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) et plusieurs autres membres démocrates du Congrès ont été arrêtés pour “blocage de la circulation” lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement devant la Cour suprême.

Vidéo:

Plusieurs membres du Congrès, dont @AOCarrêté par la police du Capitole pour avoir bloqué la circulation devant la Cour suprême lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement : pic.twitter.com/fysQN1oBAw – Andrew Solender (@AndrewSolender) 19 juillet 2022

Les membres arrêtés comprennent les représentants Ayanna Pressley et Katherine Clark :

Juste maintenant, @RepPressley arrêté pour manifester sur les marches de la Cour suprême pour le droit à l’avortement pic.twitter.com/Lh0US0BvbX — mae | مي (@maeldahshoury) 19 juillet 2022

Voici le représentant Ilhan Omar (D-MN) menotté :

Le personnel confirme qu’il s’agit d’une vidéo du représentant @ilhanmn en état d’arrestation et menottée, elle et d’autres femmes députés ont été arrêtées lors d’une manifestation en faveur du droit à l’avortement devant la Cour suprême aujourd’hui pic.twitter.com/2RwOAq6U2J – esme murphy (@esmemurphy) 19 juillet 2022

Manifester pacifiquement devant la Cour suprême pour un droit humain fondamental et une citoyenneté égale entraînera une arrestation, mais tenter violemment de renverser le gouvernement le 6 janvier dans une rébellion armée où des policiers sont morts ne le fera pas.

Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas lorsque des terroristes nationaux posent pour des photos et publient leurs crimes sur les réseaux sociaux et que des femmes membres du Congrès sont arrêtées pour avoir protesté contre le vol de leurs droits par six juges de la Cour suprême.

Comme l’a dit notre propre Sarah Jones :

Comploter une attaque contre votre propre pays depuis le Congrès : pas d’arrestations Protestation de SCOTUS pour vol des droits fondamentaux de l’homme : de nombreuses arrestations – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 19 juillet 2022

Peut-être que les membres du Congrès auraient dû utiliser le nouveau droit constitutionnel accordé par la Cour suprême et protester pour le contrôle de leur propre corps tout en portant des AR-15 ?

La situation est une honte et les gens de tout le pays ne devraient pas cesser de protester tant que tous les Américains ne seront pas traités de la même manière.