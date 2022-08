Des femmes demandent un contrôle judiciaire après que la province a rejeté une demande de chirurgie à l’étranger

Deux femmes demandent à un tribunal de la Nouvelle-Écosse d’examiner une décision du ministère de la Santé de rejeter leurs demandes de soins de santé à l’étranger.

Jennifer Brady d’Halifax souffre de lymphœdème, une maladie qui provoque une accumulation de liquide et peut causer un gonflement douloureux, un risque accru d’infection cutanée et de septicémie, et un durcissement de la peau.

Crystal Ellingsen, du quartier Spryfield d’Halifax, souffre de lipœdème, une affection qui provoque une accumulation excessive de graisse dans les jambes et les bras, ce qui cause de la douleur, de l’enflure et des ecchymoses.

Brady et Ellingsen ont tous deux essayé des traitements autres que la chirurgie pour gérer leurs conditions, mais ils disent que ces techniques ne sont conçues que pour traiter les symptômes plutôt que leur cause.

Ils disent que la chirurgie est nécessaire pour limiter ou arrêter la progression de leurs maladies et éviter une détérioration supplémentaire de leur qualité de vie et des dépenses futures pour le système médical de la Nouvelle-Écosse.

La demande de révision judiciaire, déposée devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse le 22 juillet, indique que la province a dit à Brady et Ellingsen qu’ils avaient besoin d’un avis d’un spécialiste agréé par la province dans leurs conditions qui appuie leur demande de traitement à l’étranger. Mais dans les deux cas, ils ont dit qu’un tel spécialiste n’existe pas.

“Ce sont des critères impossibles à respecter”, déclare Brady. “Pas seulement difficile, mais littéralement impossible.”

“Une douleur constante”

Brady a commencé à ressentir un gonflement des jambes après avoir subi une hystérectomie radicale pour traiter un cancer du col de l’utérus en 2019. L’opération consistait à retirer des ganglions lymphatiques, ce qui peut entraîner un lymphœdème chez certaines patientes.

Elle a traité le gonflement avec une combinaison de bas de compression, un type de massage appelé drainage lymphatique manuel, auto-massage et en portant une paire de pantalons gonflables jusqu’à trois heures par jour qui déplacent le liquide dans les jambes pour améliorer le drainage.

Malgré ces techniques – dont certaines ne sont pas couvertes financièrement par la province – Brady dit qu’elle souffre toujours de douleurs débilitantes causées par l’enflure et les lésions tissulaires. Autrefois coureuse quotidienne, la mère célibataire de deux enfants doit désormais répartir avec soin le temps qu’elle passe debout chaque jour.

Jennifer Brady a un lymphœdème et a payé 80 000 $ de sa poche pour se faire opérer au Japon. (Eric Woolliscroft/CBC)

“Honnêtement, il y a des jours où la douleur, la douleur constante, est si intense que j’ai l’impression que je devrais me suicider. Parce que que suis-je censé faire d’autre ? Vivre dans la douleur constante pour le reste de ma vie ?”

En novembre dernier, Brady s’est retrouvé à l’hôpital avec une infection cutanée qui a entraîné une infection du sang – une maladie potentiellement mortelle qui peut survenir à plusieurs reprises chez les personnes atteintes de lymphœdème.

Elle a entendu parler d’une intervention chirurgicale appelée anastomose lympho-veineuse qui peut grandement améliorer les symptômes du lymphœdème – pour certains, de façon permanente. Cependant, la chirurgie n’est pas disponible en Nouvelle-Écosse et les chirurgiens qui la pratiquent ailleurs au Canada ont des listes d’attente de plusieurs années.

Brady porte des bas de compression sur les deux jambes – dont deux sur la jambe gauche – pour aider à contrôler l’enflure. Une paire coûte environ 400 $ et dure trois à quatre mois. Elle porte un type différent la nuit, qui coûte environ 300 $ pour la paire. (Eric Woolliscroft/CBC)

Brady a trouvé un médecin au Japon disposé à effectuer l’opération et a demandé à MSI de couvrir le coût d’environ 80 000 $. On lui a dit qu’elle avait besoin d’un avis d’un spécialiste de la province pour appuyer sa demande de traitement, mais il n’y a pas de spécialiste du lymphœdème dans la province.

Elle a demandé au ministère de la Santé de revoir la décision de MSI, mais celui-ci a également refusé d’approuver le financement.

Brady montre comment elle enfile les bas de compression serrés chaque matin après son réveil. (Eric Woolliscroft/CBC)

Ainsi, en juin, Brady s’est rendue au Japon, payant elle-même l’opération en remboursant sa maison. Cela a fait une différence “énorme”, dit-elle, en réduisant l’enflure et en atténuant une partie de l’inquiétude concernant la récurrence d’une infection du sang.

“L’endroit sombre dans lequel j’étais n’est pas complètement terminé, mais c’est comme si je me sentais un peu plus optimiste.”

“Nous n’avons rien”

Ellingsen n’a pas encore pris la décision de se faire opérer à l’étranger pour un lipœdème, bien qu’elle ait trouvé un médecin prêt à l’effectuer dans un hôpital en Allemagne.

La chirurgie enlèverait le tissu malade, qui ne répond pas au régime ou à l’exercice, et soulagerait la douleur chronique, l’enflure et le stress sur les articulations d’Ellingsen. Chaque chirurgie coûterait 12 000 $, sans compter les déplacements, et Ellingsen dit qu’elle aurait besoin de quatre ou cinq cycles de chirurgie.

Comme Brady, on lui a dit qu’elle avait besoin d’une recommandation d’un spécialiste du lipœdème. Puisqu’il n’en existe pas, MSI a suggéré d’obtenir une recommandation d’un chirurgien plasticien particulier. Cependant, ce chirurgien lui a dit qu’il ne voyait pas actuellement de patients atteints de lipœdème et qu’il lui faudrait cinq ans avant de pouvoir la voir. Ellingsen a déclaré que tous les autres chirurgiens plasticiens qu’elle a contactés lui ont dit qu’ils ne traitaient pas le lipœdème ou qu’ils ne traitaient pas les personnes avec son indice de masse corporelle.

Ellingsen examine les documents documentant ses tentatives d’obtenir l’approbation d’une intervention chirurgicale à l’étranger pour un lipœdème. (Brian MacKay/CBC)

Elle aussi a fait appel de la décision de MSI, mais le ministère de la Santé a rejeté sa demande de prise en charge de la chirurgie à l’étranger.

“Nous n’avons rien”, a-t-elle déclaré à propos des personnes atteintes de lipœdème dans la province. “Et je dirais presque moins que rien parce qu’à chaque tour que je fais pour essayer d’obtenir une certaine reconnaissance et essayer d’obtenir des soins, il y a une porte qui me claque au nez.”

En attendant, Ellingsen continue d’utiliser des vêtements de compression et de la massothérapie pour traiter son état.

Elle dit que si elle doit le faire, elle contractera une hypothèque sur sa maison pour payer l’opération. Mais elle dit que la responsabilité devrait incomber à la province.

“Le manque de compréhension et l’échec de notre système de santé à résoudre ce problème n’annulent pas mon besoin de soins.”

Les deux femmes disent que si des patientes comme elles ne reçoivent pas de traitement chirurgical, il y aura probablement un coût important pour le système de santé de la Nouvelle-Écosse à l’avenir, y compris pour la chirurgie de remplacement articulaire, dans le cas d’Ellingsen, et le traitement d’urgence pour une infection du sang, dans le cas de Brady.

La province répond

Dans une déclaration envoyée par courriel, la porte-parole du ministère de la Santé, Khalehla Perrault, a déclaré qu’il y a des spécialistes en Nouvelle-Écosse qui fournissent des soins aux patients atteints de lipœdème et de lymphœdème, et que si un spécialiste détermine que les options de traitement à l’extérieur de la province ou du pays sont appropriées, il peut faire une demande à MSI. demander l’approbation.

Perrault a déclaré que MSI n’approuve pas le traitement à l’extérieur de la province ou du pays sans référence et approbation préalable.

Une revue judiciaire

Dans leur demande de révision judiciaire, les femmes demandent l’annulation de la décision du Département de la santé, ainsi que “d’autres réparations” selon la décision du tribunal et les frais de justice.

Les deux veulent que la province couvre les coûts de leurs chirurgies et améliore les options de soins et les politiques pour permettre aux gens d’accéder aux spécialistes et aux traitements dont ils ont besoin.

Brady veut des excuses du ministère de la Santé et de la ministre de la Santé Michelle Thompson.

“La douleur et la souffrance que je traverse depuis plus d’un an maintenant ont été dévastatrices pour ma vie. Et j’ai subi des lésions tissulaires permanentes, et je pense que je dois des réparations pour cela.”

Brady souhaite également davantage de recherches sur le lymphœdème dans la province et tous deux affirment qu’une plus grande couverture santé devrait être disponible pour des traitements tels que les vêtements de compression.