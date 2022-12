Des femmes de l’Alabama condamnées pour avoir nourri et piégé des chats errants

WETUMPKA, Ala. (AP) – Deux femmes de l’Alabama ont été reconnues coupables de délits en raison de leurs efforts pour nourrir et piéger des chats errants.

Les médias locaux rapportent que le juge municipal de Wetumpka, Jeff Courtney, a déclaré mardi Beverly Roberts, 85 ans, coupable d’intrusion criminelle et de conduite désordonnée. Mary Alston, 61 ans, a été reconnue coupable d’intrusion criminelle et d’ingérence dans les opérations gouvernementales.

Courtney a condamné les deux femmes à 2 ans de probation sans surveillance et 10 jours de prison. La peine de prison a été suspendue, ce qui signifie que les femmes ne purgeront aucune peine. Chaque femme a également été condamnée à une amende de 100 $ et condamnée à payer les frais de justice.

Les verdicts ont suivi un procès devant Courtney dans la ville juste au nord de Montgomery. Les avocats des deux femmes disent qu’ils vont faire appel.

Les femmes ont été arrêtées et emmenées en prison par la police à Wetumpka en juin. Le chef de la police a déclaré que les femmes avaient déjà été averties de ne pas nourrir les animaux errants.

Terry Luck, avocat de l’une des femmes, a déclaré plus tôt que les femmes accomplissaient un service public en piégeant les chats errants et en les faisant castrer et stériliser.

Le chef de la police de Wetumpka, Greg Benton, a déclaré que nourrir les chats avait créé une nuisance car cela attirait plus d’animaux dans la région. Il a déclaré que les deux femmes avaient été averties “à plusieurs reprises” de s’arrêter avant d’être arrêtées.

The Associated Press