Des femmes d’affaires de Vernon créent un centre de dons pour les pompiers et les évacués

Un groupe de femmes d’affaires de Vernon a trouvé sa propre façon de prêter main-forte à la situation actuelle des incendies de forêt.

Alison Ludditt, Lisa Gallie et Li Fryling ont ouvert un centre de dons pour soutenir les centaines de personnes évacuées du centre de l’Okanagan qui sont arrivées au centre d’accueil du service d’assistance d’urgence (ESS) de Vernon à Kal Tire Place Arena.

Alors que les incendies de forêt faisaient rage dans le centre de l’Okanagan et à Shuswap, Ludditt, comme de nombreux autres Vernonites, voulait désespérément aider d’une manière ou d’une autre. Cependant, l’ESS de Vernon disposait de tous les bénévoles dont elle avait besoin.

Ludditt a entendu d’un ami qui était un bénévole de l’ESS que des dons de nourriture, de vêtements et d’autres articles étaient nécessaires, mais la ville ne pouvait pas accueillir la collecte.

Après que Gallie ait commencé à inviter les gens à déposer des dons dans son magasin, Big Sun, Ludditt – propriétaire de The Room Collection – a eu l’idée d’offrir son entrepôt de meubles pour collecter, trier et stocker les articles donnés.

Les gens sont invités à venir à l’arrière de l’entrepôt au 907 Kalamalka Lake Rd., où déjà une équipe de bénévoles est sortie des boiseries pour accepter les dons.

« Les gens ont juste envie de faire quelque chose pour aider », a déclaré Ludditt. «Nous nous sentons tous si chanceux et si reconnaissants que cette année ce ne soit pas nous, et à la minute où Lisa a lancé le mot pour laisser tomber les dons à Big Sun, les gens ont commencé à se présenter. Et puis dès que nous avons dit que nous avions un entrepôt pour vos affaires, ils sont venus en masse.

Les femmes ont mis en place un « magasin gratuit » à Kal Tire Place – une remorque remplie de biens donnés que les évacués et les pompiers peuvent se servir.

« Ça a été incroyable. Les entreprises qui se sont présentées avec des dons d’une valeur de 1 000 à 2 000 dollars, et juste tous les humains qui veulent vraiment aider, ils se présentent avec des boîtes de couches et des boîtes de jus et des collations pour les pompiers », a déclaré Ludditt, ajoutant Vegpro à Lavington a fait don 700 sacs de salade hier.

Ludditt savait qu’il y aurait des évacués forcés de quitter leur domicile qui auraient besoin d’articles de base, mais il a été surpris d’apprendre que les pompiers avaient également besoin d’articles.

« Ils ne sont pas nourris aussi bien qu’ils le devraient », a-t-elle déclaré. « Ils reçoivent des repas, mais ils ont besoin de boissons énergisantes, de barres protéinées, de chocolat et de toutes ces choses juste pour les stimuler, car ils travaillent 18 heures à la fois. »

Les pompiers ont également besoin de fruits et légumes frais, a déclaré Ludditt.

Alors que les femmes ont été autorisées par l’ESS de Vernon à apporter des dons à Kal Tire Place, personne d’autre n’a cette autorisation. Les femmes demandent aux gens d’apporter des dons à l’entrepôt car l’ESS n’a pas les ressources nécessaires pour traiter les articles donnés.

Tous les dons doivent être neufs, comme l’exige l’ESS, bien que Ludditt affirme que son entrepôt accepte des articles d’occasion d' »excellente qualité ».

Les articles actuellement nécessaires comprennent :

• Vêtements pour hommes et femmes

• Formule bébé

• Bouteilles de jus, boissons gazeuses

• Boissons protéinées dans des bouteilles en plastique

• shampoing, revitalisant, brosses à cheveux

• Savon et déodorant (homme et femme)

• Couches

• Chargeurs de téléphone

Ludditt dit que l’équipe continuera à aider aussi longtemps que nécessaire, et avec plus de pompiers venant dans la région, elle s’attend à ce que le besoin dure « pendant un bon moment ».

