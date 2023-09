Des femmes condamnées à des peines de prison après avoir torturé à mort un perroquet de compagnie « sadiquement »

Au Royaume-Uni, deux femmes ont été condamnées à des mois de prison pour avoir torturé et tué le perroquet d’un ami après une nuit de beuverie.

Tracy Dixon, 47 ans, et Nicola Bradley, 35 ans, ont été reconnues coupables d’avoir torturé de manière « sadique » un perroquet gris d’Afrique nommé Sparky jusqu’à ce que l’oiseau meure, selon des informations locales.

« Vous avez ensemble sadiquement torturé et essentiellement tué Sparky », a déclaré le juge de la Crown Court de Carlisle, Richard Archer, aux femmes le mois dernier, selon SWNS News.

« La manière dont les souffrances ont été infligées à cet animal est choquante », a-t-il ajouté. « Cela impliquait de la vaporiser avec des produits de nettoyage; cela impliquait de lui appliquer de la peinture; et cela impliquait de la frapper avec un torchon. »

L’incident se serait produit en juillet 2022 dans la ville de Carlisle. Les deux femmes sont sorties boire un verre dans la soirée du 30 juillet et le propriétaire de Sparky, identifié comme étant leur ami, Paul Crooks, est venu chercher les femmes et leur a permis de rester en tant qu’invitées chez lui en ville.

Les femmes auraient continué à boire une fois arrivées au domicile de Crooks vers 5h30 du matin pendant que Crooks se couchait. Il s’est réveillé quelques heures plus tard et a découvert que sa crème à raser avait été vaporisée sur la cage de Sparky, a rapporté The Guardian. Il aurait demandé aux femmes de laisser l’oiseau tranquille et aurait quitté la maison pour faire des courses.

Il est retourné chez lui plus tard dans la journée et a trouvé son oiseau bien-aimé mort et les femmes portant ses vêtements.

Dixon et Bradley auraient torturé l’oiseau en le recouvrant de cirage pour meubles et métaux, ainsi que de peinture brillante, et auraient frappé l’animal avec une serviette, selon les procureurs. Les deux hommes ont également été accusés devant le tribunal d’avoir tenté de donner Sparky au chien de Crooks avant de la jeter dans un sèche-linge allumé.

Les deux hommes auraient ouvert la porte du sèche-linge et auraient découvert que le perroquet « haletait » son dernier souffle, selon The Guardian. L’une des femmes a alors brisé le cou de l’oiseau.

« Cela impliquait de la placer dans un sèche-linge et de l’allumer, et cela impliquait qu’une fois que la porte du sèche-linge était ouverte et que Sparky était à bout de souffle, l’un de vous lui serrait le cou », a déclaré Archer au duo au tribunal. , selon SWNS.

Les deux femmes ont nié avoir causé des souffrances inutiles à l’oiseau lors de leur procès et se sont mutuellement blâmées pour le crime, a rapporté The Guardian.

Les femmes ont été condamnées chacune à 25 mois de prison et il leur est interdit de posséder des animaux pour une durée indéterminée. Les perroquets gris d’Afrique sont confrontés à des risques d’extinction en raison du braconnage, selon le site Internet de la Zoological Society of London.

Crooks a entre-temps pleuré la perte de son oiseau, qui, selon lui, divertirait ses amis avec des interprétations de « God Save the Queen » et des chansons thématiques pour les émissions de télévision « Coronation Street » et « Emmerdale ». Il a souffert de crises de panique et de nuits blanches après la mort de l’oiseau, selon SWNS.

« En ce qui concerne le fait de ne plus avoir Sparky dans les parages, ce n’est plus la même chose sans elle », a-t-il déclaré. « La maison est si calme sans elle maintenant, et elle nous manque énormément. »