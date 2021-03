Pour les femmes, le cauchemar a commencé lorsque les forces de l’État islamique ont balayé le nord de l’Irak en 2014, déclarant le territoire un califat islamique. Le groupe terroriste considère les païens yézidis. Lorsque les combattants de l’Etat islamique sont arrivés dans la patrie yézidie en août, ils ont séparé les hommes et les garçons plus âgés et en ont massacré jusqu’à 10 000 dans ce que les Nations Unies et le Congrès ont déclaré génocide.

Un ancien diplomate américain, Peter W. Galbraith, a organisé la réunion au-delà des frontières et des lignes de parti politiques, attirant l’aide de gouvernements auparavant indifférents. M. Galbraith, qui a des liens étroits avec les autorités kurdes en Irak et en Syrie, a déclaré qu’il avait passé plus d’un an à essayer d’obtenir l’approbation pour permettre à certaines des femmes de récupérer leurs enfants et de les amener en Irak, une mission retardée par la pandémie. .

