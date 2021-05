Des femmes asiatiques agressées à New York pour avoir porté des masques, selon la police

Deux femmes asiatiques ont été agressées dimanche à New York par un inconnu qui leur a demandé de retirer leurs masques avant d’en frapper une à la tête avec un marteau, a indiqué la police.

Les deux femmes, respectivement 31 et 29 ans, marchaient ensemble dans le pâté de maisons 410 de la 42e rue Ouest vers 20h40 lorsqu’une femme les a confrontées sur le trottoir, leur criant d’enlever leurs masques, selon le département de police de la ville de New York. Elle a ensuite frappé la femme de 31 ans à la tête avec un marteau, ce qui a provoqué une lacération, a déclaré la police.

Aucune arrestation n’a eu lieu mardi soir.

«Elle se parlait à elle-même… Je pensais qu’elle était peut-être ivre ou quelque chose comme ça, alors nous voulions juste la traverser rapidement», a déclaré la victime, qui portait son prénom, Theresa, à ABC7. «Quand je suis passée à travers elle, elle nous a vus et a dit: » Enlève ton masque « , ce qui est choquant. »

ABC7 a rapporté que la victime était stable après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital.

L’agression présumée de dimanche a eu lieu le même jour que des centaines de New-Yorkais réunis pour un rallye condamnant la flambée de violence contre les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique.

La ville a signalé 42 incidents de crimes haineux contre des Asiatiques et des Américains d’origine asiatique, selon le tableau de bord des crimes haineux du NYPD, qui a été mis à jour pour la dernière fois le 22 avril et répertorie le dernier incident confirmé en mars. Au cours de l’année 2020, le tableau de bord du NYPD a montré 28 incidents de crimes haineux.

Mais le groupe de travail sur les crimes haineux du NYPD a déclaré que la ville avait enregistré 80 crimes haineux anti-asiatiques de janvier à début avril, a rapporté le Wall Street Journal.

Des incidents similaires ont été documentés dans d’autres villes, en particulier celles avec de grandes populations asiatiques telles que San Francisco et Oakland, en Californie.

En mars, l’organisation Stop AAPI Hate – fondée l’année dernière en réponse au ciblage accru des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique pendant la pandémie – a déclaré qu’elle avait reçu des rapports faisant état de près de 3800 incidents de haine en un an et estimait qu’il ne s’agissait que d’une fraction du numéro.

En avril, le Sénat américain a adopté une loi visant à lutter contre la montée des crimes haineux contre les membres de la communauté AAPI.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a condamné l’attaque «insensée et méprisable» dans une déclaration à NBC.

« Je suis dégoûté par cette violente attaque à Midtown Manhattan, le dernier crime de haine apparemment insensé et méprisable contre les Américains d’origine asiatique dans cet État », a déclaré Cuomo dans un communiqué mardi. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ceux qui sont vulnérables à ces attaques et pour tenir les auteurs lâches responsables dans toute la mesure de la loi. »