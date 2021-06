Des femmes allèguent que MindGeek a partagé des vidéos non consensuelles

Pornhub et sa société mère, MindGeek, sont poursuivis par plus d’une douzaine de femmes qui prétendent que le site a intentionnellement monétisé des vidéos illustrant le viol, l’exploitation sexuelle d’enfants, la traite et d’autres contenus sexuels non consensuels, allégations que la société nie.

Le procès affirme que les plaignants « ont été ignorés, humiliés et parfois moqués lorsqu’ils ont demandé à MindGeek de supprimer les vidéos de leurs abus de sa plate-forme porno ».

La poursuite a été déposée jeudi devant le tribunal de district américain du district central de Californie. La poursuite demande des dommages-intérêts et une protection pour les plaignants.

Dans une déclaration à USA TODAY, Pornhub a déclaré qu’il examinait et enquêtait sur la plainte, comme il le fait pour toute allégation faite au sujet de sa plate-forme, et qu’il « a une tolérance zéro pour le contenu illégal ».

MindGeek possède plus de 100 sites Web pornographiques, sociétés de production et marques, notamment Pornhub, RedTube, Tube8 et YouPorn.

La plainte civile a qualifié la société d’« entreprise criminelle classique » profitant d’un contenu sexuel non consensuel.

« Il s’agit d’une affaire de viol, pas de pornographie. Il s’agit d’une affaire de viol et d’exploitation sexuelle d’enfants. Il s’agit d’une affaire de viol et d’exploitation sexuelle d’hommes et de femmes », selon la plainte déposée par Brown Rudnick LLP.

Brown Rudnick LLP représente 34 personnes qui affirment que les vidéos ont été publiées sans leur consentement, selon la poursuite. Certains des plaignants sont mineurs.

La plainte ne comprend qu’un seul accusé nommé tandis que les 33 autres ont demandé l’anonymat.

Michael Bowe, l’avocat représentant les victimes présumées, a déclaré que la société « a fonctionné comme un quartier commerçant à l’ancienne où les règles qui s’appliquent et devraient être appliquées n’ont pas été appliquées », a rapporté CNN, citant une conférence téléphonique. avec les journalistes.

Un plaignant anonyme lors de l’appel a discuté des dommages que Pornhub leur a infligés.

« Il est temps que les entreprises et les individus qui ont profité de contenus non consensuels et illégaux soient tenus responsables de leur crime », a déclaré un plaignant lors de l’appel. « J’ai rejoint le procès parce que je demande justice pour moi-même et pour les innombrables victimes qui ne se manifestent pas. »

Pornhub a déclaré que les affirmations selon lesquelles la société serait gérée comme une « entreprise criminelle » similaire à « The Sopranos » sont « totalement absurdes, complètement imprudentes et catégoriquement fausses ».

« Cela a du sens car ce procès est intenté par Michael Bowe, un soldat de l’effort d’extrême droite pour fermer l’industrie du contenu pour adultes », a déclaré en partie l’e-mail de Pornhub à USA TODAY.

Bowe a travaillé avec l’avocat Marc Kasowitz pour représenter le président de l’époque, Donald Trump, lors de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016. En février, Bowe est apparu dans l’émission télévisée Doctor Oz pour discuter du rôle présumé de Pornhub dans le partage de vidéos sexuelles non consensuelles.

Pornhub a déclaré qu’il soutenait « résolument » toutes les victimes d’abus liés à Internet et prenait les allégations au sérieux. La société a déclaré avoir mis en place des garanties qui incluent l’interdiction des téléchargements d’utilisateurs non vérifiés et la collaboration avec des sociétés extérieures pour supprimer le contenu illégal.

En avril 2020, Pornhub a embauché Kaplan Hecker & Fink LLP pour effectuer un examen du contenu de l’entreprise et se concentrer sur l’élimination du contenu non consensuel.

En décembre dernier, une chronique du New York Times a accusé Pornhub d’avoir montré des abus sur des enfants et des comportements sexuels non consensuels. En conséquence, Mastercard, Visa et Discover ont empêché les clients d’effectuer des achats sur Pornhub.

Pornhub a nié ces allégations, les qualifiant d' »irresponsables et manifestement fausses ».

