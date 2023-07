Des femmes afghanes qui ont fui les talibans pour entrer dans l’histoire aux Championnats du monde de cyclisme UCI à Glasgow | Nouvelles du monde

Deux femmes sont sur le point d’entrer dans l’histoire la semaine prochaine lorsqu’elles représenteront l’Afghanistan aux Championnats du monde de cyclisme UCI à Glasgow.

Arefa, 24 ans, et Mina, 22 ans, s’entraînent deux fois par semaine dans leur parc local depuis février pour se préparer au tournoi.

« Je veux représenter mon pays, pour chaque fille afghane qui n’a pas cette opportunité », a déclaré Arefa à Sky News.

« Quand le talibans sont venus au pays tout était interdit aux filles, tous les jours, une chose de plus qu’on ne pouvait pas faire. »

Les femmes et les filles de Afghanistan ont été interdits de pratiquer et de participer à des activités sportives depuis que les forces britanniques et internationales ont quitté le pays il y a deux ans et que les talibans ont pris le pouvoir.

Le couple est arrivé au Royaume-Uni en octobre 2022, après avoir fui l’Afghanistan.

« C’était difficile de quitter notre pays, nos familles, nos amis, notre avenir », a déclaré Mina à Sky News

« Nous avons fait un plan, nous avons construit une vie en Afghanistan.

« Nous avons dû partir pour être en sécurité et essayer d’être une cycliste professionnelle et d’améliorer les perspectives des femmes afghanes. »

Le couple veut améliorer les perspectives des femmes afghanes





« Histoire phénoménale »

En tant que réfugiés, ils ont passé un an dans la clandestinité, craignant pour leur vie.

Une fois au Royaume-Uni, tous deux se sont entraînés sous la direction de l’entraîneur James Hey.

Il leur a fourni des vélos de sa petite entreprise de cyclisme à leur arrivée et a rapidement vu leur talent.

« Mina et Arefa avaient un grand potentiel », a-t-il déclaré à Sky News.

« Après beaucoup de travail, nous avons maintenant été invités à participer aux Championnats du monde de cyclisme UCI à Glasgow.

« Leur réponse initiale a été l’incrédulité.

« Aller de leur province où ils s’habillaient en hommes pour être maintenant sur la scène mondiale.

« C’est une histoire phénoménale. »







Les prochains Jeux Olympiques ?

Les championnats commencent jeudi et l’équipe afghane peut s’attendre à affronter les meilleurs cyclistes mondiaux.

La psychologue du sport Maria Jacob les a aidés à se préparer mentalement à l’entraînement.

« C’est plus que l’entraînement mental et la pratique », a-t-elle déclaré.

« Le travail fondamental que je fais, c’est de reconstruire. Ils sont excités, ils parlent déjà des championnats du monde, ils parlent déjà des Jeux olympiques. »