Des femmes afghanes parlent de leur vie et de leur résistance, deux ans après la prise du pouvoir par les talibans — Enjeux mondiaux

NATIONS UNIES, 06 oct (IPS) – La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans le 15 août 2021 a dévasté des millions d’Afghans. Mais les femmes et les filles ont été particulièrement touchées par des décrets de plus en plus restrictifs qui ont créé un système virtuel d’apartheid de genre.

Les histoires de plus de 50 femmes vivant en Afghanistan sont présentées dans le nouveau Après août site Web – une collaboration entre ONU Femmes Afghanistan, Temps Zan, Limbo et conteurs indépendants. Ces histoires sans fard capturent la peur, les difficultés et le sentiment de perte qui façonnent leur vie, mais aussi leur force, leur résistance et leur résilience.

Quelques extraits :

« J’ai vendu ma fille par pauvreté et par désespoir. Je l’ai vendue pour que le reste de la famille ne meure pas de faim… Si je ne reçois aucune aide, je devrai vendre une autre fille. J’ai une fille d’un an. Je vais l’emmener en ville et la vendre aux enchères devant la mosquée centrale. Les filles les plus âgées sont bradées pour 100 000 afghanis. Je vendrai ma petite fille pour 50 000. » —Belquisune mère de Ghor

« Chaque jour, je serrais mes deux enfants dans mes bras. J’avais peur que les talibans me les prennent. Mais consciemment, de manière responsable et honnête, je suis descendu dans la rue chaque jour pour me battre encore plus fort que la veille… Les talibans nous ont encerclés à plusieurs reprises et ont essayé de nous arrêter avec des décharges électriques et du gaz poivré, mais nous avons récupéré leurs fusils. à mains nues et avons continué à marcher. —Adèleenseignant et manifestant de Kaboul

« Dans le passé, je partageais mes sentiments avec mes amis sur les réseaux sociaux, mais aujourd’hui, le climat de peur et de méfiance s’est tellement approfondi que je ne peux pas partager ma douleur avec mes amis. Je ne me suis jamais senti aussi seul. Plusieurs fois, j’ai décidé de mettre fin à mes jours, mais je pense au sort de mon fils. —Hiraun ancien fonctionnaire de Kunar

« Il est naturel que se battre dans la situation actuelle comporte aussi des risques, mais ma vie est plus douce en tant que femme qui prend des risques et a fait des sacrifices, même si cela conduit à mon isolement et à ma perte de neutralité. Changer la société ne peut se produire qu’avec notre propre conscience et nos propres efforts. Je veux une vie libre, le droit de choisir ses vêtements, le droit de choisir une profession, le droit de choisir un domaine d’études, le droit de travailler. —Aminaingénieur et activiste de Langman

« L’Afghanistan est devenu le cimetière des espoirs enfouis. L’année dernière a été l’une des années les plus difficiles pour les personnes vivant ici, en particulier pour les femmes et les filles. Ils ont transformé en cendres les espoirs et les rêves de milliers de jeunes, en particulier des femmes et des filles, et je fais partie d’eux. —Ghotaïun étudiant en informatique de Baghlan

«Quand nous étions enfants, les enfants frappaient les animaux et les chiens avec des pierres et les harcelaient. Voilà maintenant la situation des femmes dans mon pays. Être insultée et humiliée est le plus grand changement que nous, les femmes, voyons dans nos vies. —Aminapsychothérapeute de Zabul

« Je défends mes sœurs qui n’ont aucun soutien et dont les hommes ne peuvent pas élever la voix parce qu’ils craignent les talibans. Je veux faire entendre la voix de ces femmes innocentes auprès de la communauté internationale afin qu’elle ne se contente plus de surveiller et de réagir, mais qu’elle agisse. Agissez pour le bien des femmes courageuses de mon pays, car nous ne recevons rien de la réaction ! —Fatanaun manifestant du Nouristan

Faisant écho aux paroles de Fatana, cette collection vise à sensibiliser et à inciter un public international à réfléchir et, espérons-le, à agir.

Remarque : Ces comptes à la première personne ont été anonymisés, avec des noms et des lieux modifiés pour protéger leur identité. Les photographies de femmes ont également été associées au hasard à des histoires.

**Les opinions exprimées dans ces articles appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions d’ONU Femmes et/ou de toute agence affiliée.

Rapport du Bureau IPS de l’ONU

