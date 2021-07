Des femmes afghanes descendent dans la rue avec des mitrailleuses et des lance-roquettes disant aux troupes « nous sommes prêts à combattre les talibans »

Des femmes afghanes sont descendues dans les rues avec des mitrailleuses et des lance-roquettes pour dire aux troupes qu’elles sont « prêtes à combattre les talibans ».

Cela survient alors que le groupe terroriste a déclenché un règne de terreur ces dernières semaines et a pris le contrôle d’un quart de l’Afghanistan.

NINTCLes femmes ont pris les armes en Afghanistan Crédit : Twitter

Zarmina Ahmadi, 22 ans, une femme soldat de l’armée nationale afghane Crédit : Reuters

Le peuple afghan risque maintenant d’être replongé sous le régime brutal des talibans – avec des versions strictes de la loi islamique et des châtiments tels que la décapitation et la torture.

Mais les femmes du pays prennent maintenant position – des centaines d’entre elles inondant les rues des provinces du pays brandissant des armes et scandant des slogans anti-jihadistes.

Halima Parastish, chef de la direction des femmes à Ghor et l’une des marcheuses a déclaré au Guardian : « Il y avait des femmes qui voulaient juste inspirer les forces de sécurité, juste symboliques, mais beaucoup d’autres étaient prêtes à aller sur les champs de bataille.

« Cela inclut moi-même. Moi et d’autres femmes avons dit au gouverneur il y a environ un mois que nous étions prêts à aller nous battre.

Cela survient alors que les forces talibanes ont récemment interdit aux femmes de quitter la maison seules et que de nouvelles réglementations sur la dot – un montant de propriété ou d’argent apporté par une mariée à son mari lors de leur mariage – ont été introduites pour les filles.

Et dans une zone où le groupe terroriste a pris le contrôle, il a été rapporté que des dépliants exigeant que les femmes portent la burqa circulaient.

Une femme officier de l’unité commando des forces spéciales afghanes assiste à une cérémonie de remise des diplômes à l’académie militaire de Kaboul, Afghanistan, le 31 mai 2021 Crédit : Getty

Une autre femme, au début de la vingtaine, a déclaré : « Aucune femme ne veut se battre, je veux juste continuer mes études et rester loin de la violence, mais les conditions m’ont obligée, ainsi que d’autres femmes, à nous lever.

Elle a ajouté : « Je ne veux pas que le pays soit sous le contrôle de personnes qui traitent les femmes comme elles le font. Nous avons pris les armes pour montrer que si nous devons nous battre, nous le ferons. »

Les forces talibanes imposaient auparavant une version dure du régime islamique aux Afghans avant leur éviction après l’invasion menée par les États-Unis en 2001.

Les filles ont été exclues de l’école et les femmes ont été interdites de travailler à l’extérieur de la maison ou d’être vues en public avec un parent masculin.

Et ceux qui ont enfreint les règles ont subi des flagellations, des décapitations, des pendaisons et des crucifixions.

Mais les dernières forces américaines ont quitté vendredi l’aérodrome afghan de Bagram après 20 ans dans la région déchirée par la guerre.

Et certains experts craignent que le retrait des troupes américaines ne laisse derrière lui une nation au bord de la catastrophe.

20 ans en Afghanistan – que s’est-il passé ? Les forces américaines ont entamé un retrait complet d’Afghanistan sous les ordres du président américain Joe Biden après avoir passé 20 ans à se battre pour stabiliser la nation déchirée par la guerre. Quelque 456 soldats britanniques et 2 420 Américains – ainsi que des centaines d’autres soldats de la coalition – sont morts pendant la guerre déclenchée par les attentats du 11 septembre. Et les victimes civiles sont estimées à près de 50 000. Nom de code Opération Enduring Freedom, les États-Unis ont mené une invasion au large de l’Afghanistan pour chasser les talibans après qu’Al-Qaïda a fait voler des avions contre le World Trade Center et d’autres bâtiments américains en 2001. La mission était d’évincer les talibans, qui auraient hébergé des terroristes et leur offriraient un refuge sûr, y compris Oussama ben Laden. Ce qui a suivi a été près de 20 ans de conflit acharné alors que les États-Unis, leurs alliés et les forces de sécurité afghanes ont organisé une campagne acharnée pour tenter de reconstruire le pays et de repousser les talibans. Les talibans avaient dirigé la majeure partie de l’Afghanistan après la guerre civile afghane dans les années 90, déclenchée par le retrait de l’Union soviétique. Les pays occidentaux avaient en fait soutenu les talibans dans les années 80 alors qu’ils menaient une insurrection contre le régime soutenu par les Soviétiques de Mohammad Najibullah. Cependant, après avoir pris le pouvoir en 1996, les talibans ont brutalement gouverné l’Afghanistan et offert un refuge à des tueurs terroristes comme Oussama. Alors que la guerre américaine se prolongeait dans les années 2010, Ben Laden a été tué en mai 2011, lors d’un raid des forces spéciales américaines à Abbotabad, au Pakistan. Et depuis lors, il y a eu un lent retrait, les troupes britanniques mettant officiellement fin aux opérations de combat en octobre 2014. En février 2020, un accord de paix a été signé entre les États-Unis et les talibans à Doha, au Qatar, qui a accepté un retrait – quelle que soit la personne que le gouvernement afghan a critiquée comme étant faite à « huis clos ». Les forces talibanes ont depuis poursuivi leurs opérations et ont gagné du terrain – et les États-Unis continuent de retirer leurs troupes. La guerre est considérée comme une défaite contre les talibans et une amélioration de la vie du peuple afghan qui vivait autrefois sous une loi islamique stricte et qui a maintenant des élections libres. Cependant, pour certains, il s’agit d’un travail inachevé qui a été mal géré – et 20 ans plus tard, cela pourrait simplement voir un retour à la domination des talibans comme ils l’ont fait avant le 11 septembre.

Le général Sir Richard Barrons, un ancien commandant du commandement des forces interarmées, a déclaré au Times que les Afghans risquaient « de s’effondrer ».

Il a déclaré: « Nous pourrions soutenir que beaucoup plus d’argent, beaucoup plus de soldats et beaucoup plus de temps auraient pu aider l’Afghanistan à s’installer dans un État pacifique et modernisateur – mais c’est académique: nous nous éloignons de nous battre pour cela. »

Et il est à craindre que la nation ne devienne un nouveau refuge pour les forces terroristes qui veulent frapper l’Occident, avec The Sun Online révélant que de nouveaux camps d’entraînement pourraient être opérationnels d’ici septembre.

Le professeur Anthony Glees, du Center for Security and Intelligence Studies de l’Université de Buckingham, a déclaré que les talibans étaient désormais « de retour en force ».

Les ignobles atrocités commises par les talibans sont bien documentées, en particulier par l’Etat islamique qui cherche peut-être à établir une domination ignoble sur certaines parties de l’Afghanistan comme ils l’ont fait en Irak et en Syrie.

Les talibans ont déclaré qu’ils « se félicitaient et soutenaient » la décision des États-Unis et de l’OTAN de se retirer.