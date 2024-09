Des femmes accusent l’ancien patron de Harrods, Al Fayed, d’abus sexuels : « J’étais juste terrifiée »

LONDRES — Mohamed Al Fayed disait à son personnel féminin de l’appeler « Papa ».

Trente-sept femmes accusent désormais le milliardaire égyptien d’agression sexuelle et dans certains cas de viol, dont six Américaines et une femme qui a accordé une interview exclusive à la chaîne américaine NBC News. Al Fayed, l’ancien propriétaire du grand magasin de luxe londonien Harrods, qui a joué un rôle important dans la série Netflix « The Crown », est décédé en 2023 à l’âge de 94 ans.

Mais ces femmes, dont beaucoup ont participé à une conférence de presse vendredi dans la capitale britannique, où l’avocate Gloria Allred a décrit ce qu’elle a qualifié de « trafic systématique de femmes à des fins sexuelles », ont pris la parole cette semaine dans le cadre d’un documentaire et d’un podcast de la BBC intitulé « Al Fayed : Predator at Harrods ». Le reportage de la chaîne publique britannique comprend des allégations de nombreux employés de Harrods, dont cinq affirment avoir été violés par Al Fayed.

Le magasin a déclaré qu’il était « complètement consterné » par les allégations contre son ancien propriétaire.

Il disait : « Viens voir papa, je te protégerai », se souvient Sophia Stone, qui a travaillé comme assistante personnelle d’Al Fayed de 1988 à 1991.

Stone a accordé une interview à NBC News jeudi, à quelques pâtés de maisons de son ancien lieu de travail. Dans une longue interview, Stone a affirmé que pendant la période où elle était employée chez Harrods, Al Fayed l’avait soumise à des contacts physiques non désirés et qu’il l’avait agressée sexuellement et tenté de la violer à plusieurs reprises. Elle a déclaré avoir déjà conclu un accord avec Harrods mais qu’elle s’était désormais jointe au procès contre le magasin de luxe. Les détails de cet accord et la question de savoir si cela pourrait l’empêcher de participer à ce procès n’étaient pas immédiatement clairs.

L’une des avocates représentant les femmes, Maria Mulla, a déclaré que les avocats « enquêtent toujours sur les circonstances dans lesquelles ces [settlements] ont été atteints.

Stone a déclaré que son rêve était de travailler dans la mode et, comme beaucoup de femmes, elle a eu l’impression d’avoir gagné à la loterie lorsqu’elle a mis un pied dans la porte d’Harrods dans le cadre de son programme de formation à l’âge de 19 ans. Mais son objectif de travailler comme acheteuse pour ce qui était alors le grand magasin le plus prestigieux du monde a rapidement été contrarié par Al Fayed, a-t-elle déclaré, lorsqu’il l’a personnellement sélectionnée pour devenir son assistante personnelle. Ce qu’elle a d’abord considéré comme une opportunité de carrière s’est transformé en un cauchemar qui la hante encore aujourd’hui.

Le premier signal d’alarme dont se souvient Stone alors qu’elle travaillait pour Al Fayed, c’est lorsqu’elle l’a serrée fort dans ses bras.

Pierre Sophia. Actualités NBC

« Je me suis dit un peu : « Oh, vous savez, c’est bizarre, mais c’est peut-être sa culture, je ne sais pas », a déclaré Stone.

Mais ensuite, dit-elle, les contacts physiques non sollicités ont continué à s’intensifier.

« Il te prenait par la main, attrapait tes seins, mettait sa main sous ma jupe », a-t-elle dit.

La première fois qu’Al Fayed aurait tenté de la violer, c’était à son domicile à Londres. Stone a eu du mal à retenir ses larmes en racontant l’histoire.

« J’étais assise sur le canapé et il a traversé la pièce et s’est assis. Il s’est ensuite jeté sur moi. C’est un homme assez grand. J’étais convaincue qu’il allait me violer. Et j’ai commencé à crier, comme si j’étais devenue folle, je lui ai donné un coup de pied. Descends. Descends. Descends. Je lui ai donné un coup de pied et ouais, et il est retombé en arrière et a fait genre, Ha, Ha ha, il a ri, comme pour faire une blague, comme si c’était un peu amusant pour lui, et j’étais juste terrifiée », a déclaré Stone.

Elle a déclaré que les tentatives de viol qui ont suivi étaient pires et ont eu lieu dans différentes propriétés d’Al Fayed.

« Il y a eu des tentatives à Paris, en Écosse », a-t-elle raconté. « J’étais invitée au Bois de Boulogne, j’avais donc ma propre chambre. Et il entrait dans la chambre la nuit alors que j’étais déjà au lit, vous savez. Il n’y avait pas de serrure. Il entrait dans la chambre, se couchait avec moi. Il portait son horrible petite robe de chambre, un genre de veste de smoking. Et, vous savez, il se mettait au lit et essayait de me violer », s’est-elle souvenue.

Mohamed Al-Fayed en 2006. Paul Ellis / AFP via Getty Images

Ce n’est pas la première fois que des accusations sont portées contre Al Fayed. En 1995, un article de Vanity Fair rapportant que les accusations portaient notamment sur la discrimination raciale, la mise sur écoute des téléphones des employés et l’obligation de se faire dépister pour le VIH, avait déclenché une action en diffamation intentée par Al Fayed, qu’il avait abandonnée deux ans plus tard.

La chaîne britannique Channel 4 a diffusé des allégations d’agression sexuelle en 2017 et 2018. Al Fayed avait déjà vendu Harrods au moment de la diffusion des émissions de Channel 4. Mais, selon la BBC, de nombreuses accusatrices d’Al Fayed n’ont pas osé faire leur coming out avant sa mort l’année dernière.

Harrods appartient désormais au fonds souverain du Qatar. Dans un communiqué, le magasin a notamment déclaré : « Nous sommes profondément consternés par les allégations d’abus perpétrées par Mohamed Al Fayed. Il s’agit des actes d’un individu qui avait l’intention d’abuser de son pouvoir partout où il opérait et nous les condamnons dans les termes les plus forts. Nous reconnaissons également que pendant cette période, en tant qu’entreprise, nous avons failli à nos employés qui ont été ses victimes et pour cela, nous nous excusons sincèrement… depuis que de nouvelles informations ont été révélées en 2023 sur des allégations historiques d’abus sexuels par Al Fayed, notre priorité a été de régler les réclamations le plus rapidement possible, en évitant de longues procédures judiciaires pour les femmes impliquées. Ce processus est toujours disponible pour tous les employés actuels ou anciens de Harrods. »

Stone a déclaré qu’Al Fayed préférait les blondes et donnait de l’argent à son personnel féminin pour qu’elles s’habillent d’une certaine manière. « Plus traditionnelle, en quelque sorte, un peu comme une rose anglaise », a-t-elle expliqué.

Al Fayed était souvent décrit dans les médias britanniques comme étant obsédé par l’aristocratie britannique et, comme l’a rappelé Stone, il était également obsédé par la princesse Diana. « Il lui envoyait des messages, toujours des petits cadeaux, toujours des choses », a-t-elle déclaré.

Les liens entre Al Fayed et la famille royale se sont finalement resserrés, mais ont connu une fin tragique. Son fils, Dodi, a eu une relation amoureuse avec la princesse Diana en 1997, et a été tué avec elle dans l’accident de voiture à Paris cette année-là. Une version romancée de leur relation a été dépeinte dans la série Netflix l’année dernière, et comprenait un portrait chaleureux et sympathique d’Al Fayed. NBC News a contacté Netflix pour obtenir des commentaires.

Pendant ce temps, Al Fayed était au centre de ce que Stone, son mari et leurs avocats considèrent comme l’un des plus grands scandales d’abus sexuels en entreprise au monde. Une équipe d’avocats basés au Royaume-Uni a été rejointe par Allred à Londres vendredi pour annoncer les détails de la plainte déposée contre Harrods. Beaucoup des 37 victimes ont depuis quitté le Royaume-Uni et certaines vivent désormais aux États-Unis

L’avocate Maria Mulla a déclaré qu’il y avait beaucoup à faire et qu’aucune poursuite n’avait encore été engagée. Elle a souligné la complexité de l’affaire et la diversité des victimes, ajoutant qu’il y avait « des éléments potentiels de compétence qui doivent être pris en compte ».

Parmi les allégations avancées par les avocats figurait le fait que les femmes qui travaillaient directement pour Al Fayed, un germaphobe connu, subissaient des examens médicaux invasifs pour les tester pour des maladies sexuellement transmissibles, les résultats étant envoyés uniquement à Al Fayed, et non aux employées elles-mêmes.

« Les accusations contre Mohamed Al Fayed incluent des viols en série, des tentatives de viol, des agressions sexuelles, des abus sexuels sur mineurs. Elles impliquent des médecins qui ont administré des examens gynécologiques invasifs comme condition d’embauche pour certains employés », a déclaré Allred, décrivant ce qu’elle a qualifié de « dissimulation, menaces et un quart de siècle d’abus sexuels ». Elle a déclaré à NBC News qu’elle ne représentait pas légalement les accusateurs américains mais les « soutenait » et conseillait les avocats britanniques.

Stone a déclaré qu’elle n’avait pas eu besoin de passer un examen médical, mais savait que d’autres l’avaient fait.

« Je n’ai pas eu à le faire. Et j’ai toujours trouvé ça très étrange, parce que j’avais l’impression de savoir que toutes les autres filles avaient passé le test. Et je ne sais pas pourquoi je n’ai pas eu à le faire », a-t-elle déclaré.

Stone a décrit une culture du secret et de la suspicion chez Harrods, et a déclaré avoir vu le personnel de sécurité mettre sur écoute les téléphones des employés – l’ancien directeur adjoint de la sécurité du magasin, Eamon Coyle, a déclaré à la BBC qu’une partie de son travail consistait à écouter les appels téléphoniques enregistrés.

Stone a déclaré qu’elle avait trop peur de discuter de son agression avec ses collègues ou de quitter son emploi.

En expliquant pourquoi elle n’a signalé l’abus à personne chez Harrods, elle a déclaré : « Mohamed était RH. »

« J’étais terrifiée. Il avait tellement de contrôle, tellement de pouvoir », a déclaré Stone. « Je devais aussi vivre. Je devais payer un loyer. Je devais survivre. J’étais seule. Je n’avais pas l’impression de pouvoir en parler à qui que ce soit. Je traversais une sorte d’enfer. »

Stone a eu du mal à expliquer l’emprise qu’avait Al Fayed sur elle et sur les autres employées. Elle l’a décrit comme une sorte de figure paternelle qui avait juré de les protéger, mais « il m’a en quelque sorte fait un lavage de cerveau au début », a-t-elle poursuivi. « J’avais l’impression d’avoir ça – je le détestais, mais je pensais aussi qu’il était comme… » Stone a ensuite fondu en larmes.

« Mais je me souciais aussi de lui, en quelque sorte », a-t-elle dit. « J’étais tellement confuse. »

« Trahie », a ajouté son mari Keaton Stone, producteur de documentaires qui a passé des années à essayer de monter un dossier contre l’ancien propriétaire de Harrods. Il n’a pas participé à l’enquête de la BBC dans le cadre de son travail documentaire. Son implication dans cette affaire est à titre personnel.

« Tout le monde voulait désespérément qu’il soit tenu responsable de ses actes de son vivant », a-t-il déclaré, assis à côté d’elle et lui tenant la main.

Keaton Stone est désormais déterminé à réécrire l’histoire. « Pour que le monde sache qui était vraiment ce monstre, et non pas ce portrait sympathique de The Crown, cet excentrique, cet effronté, ce type qui était un violeur en série. »

Sophia Stone a confirmé qu’elle avait fait part de ses allégations à Harrods en 2019 et qu’elle avait finalement trouvé un accord à l’amiable avec la société.

« Si vous ne prenez pas cette somme, vous n’aurez rien », a expliqué son mari, qui leur a expliqué que Harrods leur avait présenté la situation. « C’était une somme dérisoire », a-t-il ajouté.

Les avocats représentant les accusatrices ont déclaré vendredi que dans les heures qui ont suivi la conférence de presse, plus de 200 personnes les ont déjà contactés pour leur faire part d’allégations supplémentaires. Ces allégations doivent encore être examinées.