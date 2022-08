Des farceurs “effrontés” ont caché une plante de cannabis dans un étalage de fleurs du centre-ville – et le conseil l’a arrosée pendant des MOIS

PRANKSTERS a caché une plante de cannabis dans un étalage de fleurs du centre-ville – et les jardiniers du conseil l’ont arrosée pendant des mois.

L’arbuste voyou n’a été découvert que lorsque Martin Steers local l’a senti en faisant ses courses.

Le local Martin Steers a déclaré qu’il était “sidéré” par la découverte Crédit : Getty

La police a été appelée et les employés du conseil ont finalement trouvé la mauvaise herbe parmi un lit de fleurs rouges et blanches et l’ont arrachée.

Martin, 48 ans, un passionné de jardinage, a déclaré : « C’est tellement effronté, j’étais ébahi.

J’étais en route pour faire la boutique hebdomadaire quand je l’ai vu et j’ai fait une double prise.

« Ça n’avait pas l’air bien et ça ressortait comme un pouce endolori.

“Quand j’ai frotté ses feuilles, mes mains ont empesté cette douce odeur piquante pendant environ une heure. C’était définitivement une plante de cannabis.

Linda Brook, 72 ans, qui vit à proximité de Tunbridge Wells, dans le Kent, a déclaré qu’il devrait y avoir des “questions posées” sur la façon dont l’herbe errante s’est retrouvée dans le parterre de fleurs.

Elle a ajouté: “C’est soit quelqu’un qui joue à des jeux, soit il se trouve que c’est parmi les autres graines.”

Un porte-parole du conseil de Tunbridge Wells a déclaré: «Un membre du public a signalé ce qu’il a décrit comme une plante de cannabis dans une jardinière du centre-ville.

“La plante a été enlevée.”