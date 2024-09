Des fantômes génétiques suggèrent que la pandémie a commencé sur le marché

Le marché a été fermé et les équipes ont effectué des contrôles sur les différents lieux, notamment les étals, l’intérieur des cages des animaux et le matériel utilisé pour retirer la fourrure et les plumes des animaux abattus.

Les échantillons ont été collectés par les autorités chinoises aux premiers stades de la pandémie de Covid-19 et constituent l’une des sources d’information les plus précieuses sur le plan scientifique sur les origines de la pandémie.

Leur analyse a été publié l’année dernière et les données brutes mises à disposition d’autres scientifiques. Aujourd’hui, une équipe aux États-Unis et en France affirme avoir effectué des analyses génétiques encore plus avancées pour approfondir le sujet des premiers jours du Covid.

Il s’agissait d’analyser des millions de courts fragments de code génétique – à la fois d’ADN et d’ARN – pour déterminer quels animaux et quels virus étaient présents sur le marché en janvier 2020.

« Nous voyons les fantômes d’ADN et d’ARN de ces animaux dans les échantillons environnementaux, et certains se trouvent dans des stalles où [the Covid virus] « On a également constaté qu’il n’y avait pas de contamination », explique le Pr Florence Débarre, du CNRS.

Les résultats, publié dans la revue Cell, mettent en évidence une série de conclusions qui, réunies, étayent leur thèse.

Il montre que le virus Covid et des animaux sensibles ont été détectés au même endroit, certains prélèvements individuels collectant à la fois le code génétique de l’animal et du coronavirus. Ce chiffre n’est pas réparti de manière uniforme sur le marché et indique des points chauds très spécifiques.

« Nous trouvons une histoire très cohérente dans ce sens, pointant – même au niveau d’un seul stand – vers le marché comme étant l’origine très probable de cette pandémie particulière », explique le professeur Kristian Andersen, du Scripps Institute aux États-Unis.

Cependant, le fait d’être au même endroit au même moment ne prouve pas que des animaux ont été infectés.