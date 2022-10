Des fantômes et des gobelins hantent la communauté de Kelowna – Kelowna Capital News

La communauté Wilden de Kelowna voit une activité effrayante cet Halloween.

Devon Spittle a sorti ses drones fantômes, sorcières et gobelins pour ajouter au facteur de peur des vacances.

Spittle a fait passer Halloween au niveau supérieur à quelques reprises auparavant, en utilisant un hologramme projeté sur une porte de garage au cours des années passées.

