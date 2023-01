Des fantômes de supernova découverts dans l’image radio la plus détaillée de la Voie lactée

Notre galaxie de la Voie lactée contient beaucoup de mystères. Une question sur laquelle les astronomes se posent la question est : “Où sont tous les restes de supernova ?” Nous avons peut-être maintenant une réponse, grâce aux observations précises d’une paire de radiotélescopes en Australie.

Dans un communiqué lundi, Université Macquarie décrite la nouvelle vue de la Voie lactée comme “l’image radio la plus détaillée de notre galaxie à ce jour”. L’image – qui montre les zones de naissance des étoiles et les conséquences de leur mort – est une combinaison d’observations du radiotélescope Askap et du radiotélescope Parkes, tous deux exploités par le CSIRO, l’agence scientifique nationale australienne.

R. Kothes (NRC) et l’équipe Pegasus



Une supernova est une explosion spectaculaire marquant la fin de la vie d’une étoile. Les astronomes ont fait des prédictions sur le nombre de restes de supernova que la Voie lactée devrait avoir, mais nous n’en avons pas encore repéré autant que prévu. Le travail de l’équipe du radiotélescope révèle où se cachent certains de ces vestiges auparavant cachés.

Radiotélescopes capter sur les ondes radio. Comparez cela avec un télescope comme Hubble, qui voit principalement en lumière visible. Ou avec Webb, qui utilise l’infrarouge. Ce sont différentes manières de “voir” l’univers.

“Cette nouvelle image montre une région de la Voie lactée, visible uniquement par les radiotélescopes, où nous pouvons voir une émission étendue associée à de l’hydrogène gazeux remplissant l’espace entre les étoiles mourantes, liées à la naissance de nouvelles étoiles, et des bulles de gaz chaudes appelées supernova restes”, a déclaré Andrew Hopkins, astronome de l’Université Macquarie. L’image complète montre les restes de 28 supernovas. Seuls sept d’entre eux avaient déjà été identifiés.

La nouvelle image n’est que le début d’une plus grande chasse aux fantômes faibles des supernovas. “On estime qu’il pourrait y avoir environ 1 500 restes de supernova supplémentaires dans la galaxie que les astronomes n’ont pas encore découverts”, a déclaré Hopkins. “Trouver les restes manquants nous aidera à mieux comprendre notre galaxie et son histoire.”