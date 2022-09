Des fans strictement convaincus qu’un couple est dans une querelle secrète après avoir repéré un “indice majeur”

Les fans de STRICTLY Come Dancing estiment avoir repéré une querelle entre Matt Goss et Nadia Bychkova.

Le couple s’est rendu sur la piste de danse samedi soir pour faire un pas rapide vers Sir Duke du Chris Walden Big Band au retour de l’émission à succès de la BBC, et a marqué cinq points de tous les juges.

Bbc un

Les fans craignent qu’il n’y ait des tensions entre Matt et Nadiya[/caption]

Bbc un

Le couple a dansé samedi soir avec des critiques mitigées[/caption]

Mais ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas complètement convaincus de leur partenariat et ont émis l’hypothèse que ce ne serait peut-être pas tout à fait rose dans leur camp.

Les sentiments ont été encore plus exaspérés lorsque les fans ont repéré Matt semblant « tirer » Nadiya dans le tir alors que les départs parlaient à Claudia Winkleman.

Une personne a réfléchi: “J’ai donc regardé à nouveau quand Matt Goss a attiré Nadia dans le spot de la caméra dont tout le monde parle. Je sens beaucoup de disputes entre eux trop #strictement.

Quelqu’un d’autre a suggéré que cela pourrait être difficile pour Nadiya à l’avenir : “Pauvre Nadia, j’ai l’impression que #MattGoss va être un travail difficile. #Strictly #strictlycomedancing.”

Alors qu’une autre personne a fait allusion à des problèmes, écrivant: “Matt Goss, nous venons tous de vous voir tirer Nadia Bychkova, derrière Hamza Yassin sur #StrictlyComeDancing. Ça avait l’air un peu contrôlant.

Et une autre personne a fait écho à cela : « Je n’ai vraiment pas aimé ce que je viens de voir. Cela a donné à Matt un air contrôlant et désespéré.

Cela vient alors que l’expert en langage corporel Darren Stanton a déclaré au Sun que Matt avait l’intention de gagner le spectacle et qu’il semblait “intense”.





Il a dit : « Ça va être intéressant de voir jusqu’où il va.

“Il est clair qu’il est une personne très déterminée et motivée et comme il a l’habitude d’être sur scène et de jouer, nous pourrions le voir aller un peu plus loin dans cette série. Matt est apparu comme étant très authentique, il a eu un contact visuel fantastique avec Nadiya.

“Matt est peut-être à surveiller dans la compétition, il a une vraie intensité dans son visage, comme s’il était en mission. “