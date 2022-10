Des fans inutiles implorent les patrons de l’émission alors qu’un AUTRE hôte invité est rédigé

Les fans de POINTLESS font appel aux producteurs de l’émission alors qu’un autre hôte invité est recruté dans l’émission en remplacement de l’hôte d’origine, Richard Oseman.

En avril, Richard a annoncé qu’il quittait son rôle de co-présentateur sur Inutile pour se concentrer sur sa série de livres très réussie Thursday Murder Club et sur d’autres projets.

Depuis lors, Steven Mangan est l’une des nombreuses célébrités qui ont rejoint la formation pour occuper le siège vide laissé par Richard.

L’ancienne star de Coronation Street a remplacé Richard, qui a personnellement fait l’éloge de la star en tant que remplaçant invité.

Il est déjà devenu un favori parmi les fans, en un seul épisode de vedette sur la sellette, à tel point que les téléspectateurs à la maison l’appellent pour qu’il devienne un incontournable une fois que tous les invités célèbres auront fait leurs débuts.

Les fans de l’émission se sont rendus sur Twitter pour demander au producteur de garder Steven Mangan comme hôte, avec un écrit : « Richard manque toujours l’hébergement, mais je pense que Steven Mangan convient parfaitement à Inutile. Il a de bons rapports avec Alexander et la chimie naturelle. Je le préfère de loin à Sally.

Un autre a écrit : « Je viens de me reconnecter et Steven est un bon remplaçant pour Richard. L’émission est à nouveau regardable. J’espère que vous le garderez.

Un troisième a écrit: “Je n’ai pas pu continuer à regarder Pointless avec un autre présentateur à la place de Richard Osman, mais il s’avère que j’aime bien ça avec Steven Mangan.

Un quatrième a tweeté : « Désolé Sally Steven est un bien meilleur ajustement ! Inutile est de retour.

Un cinquième a fait écho: ” Steven Mangan est génial sur Inutile les producteurs doivent le garder.”





L’homme de 54 ans est connu pour ses rôles d’acteur, notamment en jouant Dan Moody dans I’m Alan Partridge, Seán Lincoln dans Episodes, Bigwig dans Watership Down et Postman Pat dans Postman Pat: The Movie.

Cela vient après que Sally Lindsay a été annoncée comme l’une des premières animatrices invitées et les fans ne semblaient pas trop enthousiastes à l’idée qu’elle n’ait pas “une bonne chimie avec Alexander et lui ont demandé de démissionner.

Pendant deux semaines chacune, la saison 28 mettra en vedette une série d’invités célèbres, notamment: la présentatrice de radio et DJ Lauren Laverne, le présentateur et comédien Alex Booker, le présentateur de télévision Konnie Huq et le comédien Ed Gamble.

Des célébrités seront là pour aider à héberger Pointless pendant 55 épisodes pendant que la BBC recherche un remplaçant permanent pour Richard.

