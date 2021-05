Des fans innocents convaincus qu’ils ont déjà résolu qui a tué Matty après des indices inquiétants

Les fans INNOCENTS sont convaincus qu’ils ont déjà résolu qui a tué Matty après avoir repéré des indices inquiétants.

Le drame passionnant d’ITV a lancé sa deuxième série hier soir et a déjà attiré les téléspectateurs.

Des téléspectateurs innocents sont convaincus de savoir qui est l’identité du vrai tueur[/caption]

Katherine Kelly joue le rôle principal de l’instituteur Sally Wright, qui aurait eu une liaison avec un élève de 16 ans.

Lorsque le garçon est plus tard poignardé à mort, elle est reconnue coupable de son meurtre.

Sally est plus tard libérée lorsque de nouvelles preuves d’alibi émergent – mais sa réputation et sa vie sont en lambeaux.

Mais alors que Sally essayait de découvrir qui était le vrai tueur, un certain nombre de détecteurs de fauteuils se sont tournés vers les médias sociaux pour proposer leurs propres théories.

Les détectives d’ITV suggèrent que l’ex-mari de Sally, Sam, est le vrai coupable[/caption]

Plusieurs fans ont émis l’hypothèse que l’ex-mari de Sally, Sam, était le tueur et d’autres ont suggéré que sa nouvelle partenaire Karen était vraiment l’assassin.

Plus tard dans l’épisode, les téléspectateurs ont vu Sally se retrouver face à face avec Sam, elle lui a dit: «Savez-vous quelle était la pire chose, pire que d’être considérée comme une délinquante sexuelle dans une prison remplie de gardiens masculins?

«Tu penses que je t’aurais jamais été infidèle.»

Il s’est excusé de ne pas la croire à l’époque et a dit qu’il était «tellement désolé» de penser qu’elle était coupable.

Certains fans aux yeux d’aigle ont repéré le comportement étrange de Karen[/caption]

Cependant, les fans aux yeux d’aigle sont convaincus que Sam recèle un sombre secret.

Dans l’une des scènes finales, Karen séduit Sam dans l’escalier puis fait une remarque plutôt étrange.

Un téléspectateur s’est rendu sur Twitter pour partager sa théorie: «Ai-je bien entendu quand le nouveau partenaire a dit à l’ex mari de Sally qu’il était resté à ses côtés dans tout ce qu’il a fait ?? POURQUOI ai-je l’impression qu’il est coupable et cache quelque chose!? #innocent #itv @ITV. »

Un fan a écrit: « Mon mari agit définitivement de manière suspecte! »

Les téléspectateurs ont prédit que Karen et sa fille Beth en savaient plus qu’ils ne le laissent entendre[/caption]

Un autre a partagé: «Sam est le tueur… il se comporte de façon étrange. Je ne lui fais pas confiance.

Un troisième a posté: « Honnêtement, votre ex mari ne vaut pas votre temps! »

Les téléspectateurs pensaient que Sam avait un motif pour tuer Matty, après avoir cru que sa femme avait une aventure avec le lycéen, aurait donc pu piéger sa femme.

Mais certains fans étaient convaincus que Karen était la vraie coupable et avaient prévu d’éloigner Sally afin qu’elle puisse avoir Sam pour elle-même.

Les téléspectateurs ont pointé du doigt Anna après avoir dit des mensonges[/caption]

Les téléspectateurs d’ITV ont repéré Karen et sa fille Beth présentant un comportement inconfortable depuis la sortie de Sally.

Un fan pensait avoir résolu l’affaire en écrivant: «Karen d’être obsédée par Sam… peut-être qu’elle est le tueur.»

Un autre a convenu: «J’appelle ça… la future nouvelle épouse.»

Un troisième a ajouté: « Je pense que sa nouvelle Mme l’a fait! »

Elle a également complètement fabriqué des preuves prétendant avoir vu Matty et Sally s’embrasser.[/caption]

Cependant, d’autres théories ont été avancées sur la possibilité qu’Anna Stamp soit l’assassin de Matty après que d’autres mensonges aient été racontés.

Les téléspectateurs ont pointé du doigt Anna, interprétée par Ellie Rawnsley, après avoir menti sur sa conversation avec Sally.

Elle a également complètement fabriqué des preuves prétendant avoir vu Matty et Sally s’embrasser.

Dans une scène, Anna, la camarade de classe de Matty, a été informellement interrogée par Mike sur la nuit où Matty a été tué.

Les téléspectateurs d’ITV ont exhorté Sally à ne pas faire confiance à son mari Sam[/caption]

Les téléspectateurs d’ITV ont vu Anna mentir au policier alors qu’elle se rappelait une conversation qu’elle avait eue avec Sally cet après-midi.

Et ceux qui la regardaient à la maison l’entendirent se souvenir de la conversation qu’elle avait eue avec Sally cet après-midi.

Anna est devenue sur la défensive lorsqu’elle a été interrogée sur sa relation avec Sally.

Mike a demandé: « Vous a-t-elle déjà appris du tout? »





Katherine Kelly joue dans un drame captivant[/caption]

Une Anna frustrée a répondu: «Non. Et je vais vous dire quoi, au lieu de me poser un million de questions auxquelles j’ai déjà répondu au premier tour, que diriez-vous de lui parler et de lui dire d’arrêter de me harceler?

«Elle me suivait, me menaçait – si je ne disais pas la vérité, elle a dit qu’elle découvrirait où j’habitais, monterait dans mon appartement la nuit et me mettrait un oreiller sur la tête!

«Alors peut-être qu’elle n’a pas tué Matty, mais je vous le promets, c’est toujours une femme très dangereuse.

Les téléspectateurs ont suggéré qu’Anna était la coupable après avoir répandu plus de mensonges sur Sally.

Sally continue de se battre pour son innocence alors que sa vie est en lambeaux[/caption]

L’un d’eux a posté: «Anna l’a fait, je vous le dis.»

Un autre a fulminé: «Quelle vache couchée! Je la soupçonne maintenant #innocent. «

Un autre s’est demandé: «Alors pourquoi Anna ment-elle… #innocent.»

« Ce doit être Anna qui l’a tué #innocent », a ajouté un quatrième.

Innocent continue ce soir sur ITV[/caption]





Innocent s’est avéré populaire auprès des téléspectateurs hier soir dans son épisode d’ouverture.

Il s’agit de la deuxième série de l’émission à succès ITV, mais elle prend une toute nouvelle histoire.

Regardez le prochain épisode d’Innocent ce soir à 21h.