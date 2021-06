Des fans furieux font ressortir les mèmes alors que la pluie retarde une fois de plus la finale du championnat du monde de test

Les dieux de la pluie n’ont pas été trop gentils lors du match final du World Test Championship (WTC) entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande qui a déjà perdu deux jours sur quatre depuis son coup d’envoi le 18 juin. Les averses incessantes et les retards constants ont assuré action minimale sur le terrain, avec seulement 141,1 overs joués jusqu’à présent. Cependant, il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, certains n’étant pas allés trop facilement avec ICC pour avoir choisi Southampton comme lieu de l’événement phare. D’autres, qui ont attendu des mois pour assister à l’action de cricket depuis leur domicile à l’époque de Covid-19, ont exprimé leur mécontentement par le biais de mèmes et de moqueries.

Alors que la pluie retarde à nouveau le jour 5 des actions Inde-Nouvelle-Zélande, voici quelques tweets qui résument ce qui se passe dans le monde du cricket mardi.

La finale du championnat du monde des tests était censée tester la force mentale des joueurs, pas des téléspectateurs. — Silly Point (@FarziCricketer) 22 juin 2021

La mise à jour de Southampton est que les couvertures sont éteintes et que la pluie devrait être interrompue par du cricket aujourd’hui. #WTC21– Shridhar V (@iimcomic) 22 juin 2021

Cependant, avec de meilleures prévisions météorologiques pour les deux jours restants du match, un résultat pur et simple est toujours au rendez-vous. Nous examinons les différentes possibilités et ce qui pourrait se passer les jours 5 et 6 à Southampton.

Vous pouvez lire toutes les possibilités de rencontre WTC ici.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici