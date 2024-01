Des fans fidèles encouragent les 49ers à Sacramento

CEUX QUI REGARDENT LES FÊTES. LEE ANNE DENYER DE KCRA 3 NOUS REJOINT EN DIRECT AVEC LA RÉACTION DES FANS FIDÈLES. LÉANNE. OUAIS. Bien qu’ils soient à plus de 100 milles, les fans des SACRAMENTO 40 NINERS disent qu’ils sont tout aussi bruyants, tout aussi engagés envers cette équipe que les fans de la région de la baie. Et ils se sont assurés qu’on sache à quel point ils aiment les 40 Niners à Sacramento ce soir. Les 40 Niners de San Francisco sont liés au Super Bowl et je me sens bien. NOUS ALLONS AU SUPER BOWL BABY. CECI EST INCROYABLE. INCROYABLE. LA VICTOIRE 34 À 31 CONTRE LES LIONS DE DETROIT L’A RENDUE OFFICIELLE. J’ai eu environ quatre quatre crises cardiaques chez mon bébé. OUI, JE L’AI FAIT, LES 40 NINERS SACRAMENTO FAITHFUL ONT ORGANISÉ UNE SOIRÉE DE MONTRE POUR LE MATCH DE CHAMPIONNAT NFC DIMANCHE. BEAUCOUP D’ENTRE NOUS SONT DE VIEUX FANS DE CHANDELLES. On allait à Candlestickk quand ils déménageaient à Santa Clara. NOUS CONTINUONS DE SUIVRE L’ÉQUIPE. Donc, à Sacramento, leur base de fans est énorme. ÉNORME. SUPER. ILS ONT REMPLI LE STONEY’S ROCK ET LE RODEO SUR LE BOULEVARD DEL PASO DANS LE VIEUX NORTH SACRAMENTO. IL EST CHARGÉ DE GENS MANGER DE LA NOURRITURE, PRENDRE DES BOISSONS, S’AMUSER, ADAPTÉ AUX ENFANTS ET UN ENDROIT IDÉAL POUR SE SORTIR ET REGARDER LE MATCH DE FOOTBALL. C’EST UNE TRÈS BONNE AMBIANCE. TOUT LE MONDE AIME. Nous sommes tous fidèles aux 40 Niners. C’EST JUSTE SUPER. J’AI ÉTÉ FAN TOUTE MA VIE. PARTOUT où vous allez, vous voyez des équipements Niners, vous voyez des drapeaux Niners. C’est juste une grande communauté. Nous aimons juste encourager les Niners. Tu sais qu’on est juste des fans des Big Niners, comme une grande famille. CE JEU A GARDÉ CETTE FAMILLE SUR LE BORD DE LEURS SIÈGES. DÉFINITIVEMENT DES MONTAGNES RUSSES. Hum, je crois vraiment que nous méritons cette victoire, mais une victoire signifie un voyage à Las Vegas. ALLEZ, NINERS. Rendez-vous au Super Bowl. BANG BANG. LA VICTOIRE DE CE SOIR SIGNIFIE QUE NOUS VERRONS LES 40 NINERS DE SAN FRANCISCO DANS UN MATCHUP AU SUPER BOWL AVEC LES CHEFS DE KANSAS CITY DANS LA SALLE DE PRESSE

Des fans fidèles encouragent les 49ers à Sacramento Mise à jour : 23 h 18 PST, le 28 janvier 2024 Des centaines de fans des 49ers de San Francisco ont rempli le Stoney's Rockin Rodeo à Sacramento pour voir l'équipe remporter le match de championnat NFC dimanche. Les 49ers Sacramento Faithfuls, un fan club basé à Sacramento, ont organisé la soirée de surveillance. "Beaucoup d'entre nous sont d'anciens fans de Candlestick. Nous avions l'habitude de fréquenter Candlestick. Lorsqu'ils ont déménagé à Santa Clara, nous avons continué à suivre l'équipe", a déclaré Leo Placencia, co-président du club. "A Sacramento, la base de fans est énorme, énorme." Après avoir tenu les fans en haleine, les Niners ont battu les Lions de Détroit avec une victoire de 34 à 31. "Je me sens bien. Nous allons au Super Bowl, bébé. C'est incroyable. C'est incroyable", a déclaré Nwana Brown, fan des 49er. Les 49ers de San Francisco affronteront les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl en Las Vegas le 11 février.