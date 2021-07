Des fans et des experts critiquent la pièce de théâtre de Ciro Immobile lors du choc de l’Italie contre la Belgique

L’Italie de Roberto Mancini a prolongé sa séquence d’invincibilité à 32 matches alors que Nicolo Barella et Lorenzo Insigne ont marqué un but chaque vendredi pour donner à l’Italie une victoire 2-1 sur la Belgique et une place en demi-finale du Championnat d’Europe. Ils affrontent maintenant l’Espagne en demi-finale.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan Nicolo Barella a donné l’avantage à l’Italie à la 31e minute après avoir échappé à deux défenseurs belges et envoyé le ballon au deuxième poteau. Lorenzo Insigne de Naples a ensuite accru l’avance des Azzuri à la 44e lorsqu’il a décoché un tir de curling dans la lucarne la plus éloignée.

Cependant, la préparation de la frappe de Barella a éclipsé le but lui-même et cela non plus dans le bon sens.

Ciro Immobile, après avoir abattu un centre haut dans la surface de réparation, l’attaquant de la Lazio s’est rendu compte que les défenseurs belges le fermaient et qu’il pourrait perdre le ballon. Ainsi, Immobile est allé au sol après une légère rencontre avec Jan Vertonghen 31 minutes après le début du match.

Il est resté au sol et a commencé à se tordre de douleur pour tenter de gagner un penalty pour son équipe, qui était toujours à l’attaque.

Cependant, dès que Nicolo Barella a rentré le ballon devant Thibaut Courtois avec une belle frappe, il s’est levé et a rejoint ses coéquipiers pour célébrer le but.

À la suite de l’incident, plusieurs experts ont critiqué tandis que quelques-uns se sont moqués de ses singeries.

L’ancien joueur anglais Gary Lineker s’est moqué de l’attaquant de 31 ans. Il a dit: « Il tombe et essaie désespérément d’obtenir un penalty » ooh je suis à l’agonie, je suis à l’agonie, je suis à l’agonie « , puis le ballon entre et « Je vais bien ». C’est incroyable quelle récupération.

Tandis qu’Alan Shearer, un autre ancien footballeur anglais a qualifié l’action d’Immobile de pathétique. « Je ne veux même pas en rire, c’est pathétique, vous pouvez le voir jeter un œil à l’arbitre avant qu’il ne tombe », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de cricket anglais Kevin Pietersen a également critiqué l’action d’Immobile.

Pendant ce temps, le célèbre présentateur de télévision Joe Morrison a appelé à l’interdiction rétrospective de tels actes.

Les fans étaient également divisés sur Twitter car certains ont choisi de se concentrer sur le côté amusant de l’incident tandis que d’autres étaient furieux contre l’action de l’attaquant italien.

L’Italie affrontera l’Espagne en demi-finale mardi au stade de Wembley à Londres. Les Espagnols ont battu la Suisse aux tirs au but à Saint-Pétersbourg.

