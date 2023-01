Des fans en colère veulent que l’attaquant argentin Julian Alvarez se sépare de sa petite amie. Voici pourquoi

Plus de 20 000 fans furieux ont signé une pétition demandant à l’attaquant de Manchester City Julian Alvarez de rompre avec sa petite amie Maria Emilia Ferrero. L’attaquant de 22 ans était un élément crucial de l’équipe argentine qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar après une longue attente. Comme un certain nombre de ses coéquipiers, Alvarez a participé aux célébrations post-Coupe du monde en Argentine, menant un défilé dans sa ville natale de Calachin, assis sur le toit d’un camion de pompiers. Maria Emilia Ferrero faisait également partie de ces célébrations. Il est entendu que plus de 10 000 personnes ont pris part aux célébrations maniaques de cette petite ville. Pendant la célébration, elle a été enregistrée, empêchant la star du football de prendre une photo avec un groupe de jeunes fans. Cela a enragé les fans, l’un d’eux prenant les choses en main, créant une pétition pour que l’attaquant de Manchester City se débarrasse de sa belle petite amie.

Alvarez a fait une démonstration impressionnante en Coupe du monde, inscrivant quatre buts en sept matchs pour l’Argentine. Il était le deuxième meilleur buteur de l’Albiceleste dans le tournoi, devancé uniquement par Lionel Messi.

Manchester City a acheté le talent argentin pour un montant de 14 millions de livres sterling à River Plate, ce qui semble être une affaire ridicule maintenant. Au moment de la signature, Alvarez était déjà considéré comme l’un des meilleurs talents d’Argentine, avec ses récentes performances qui ont fait monter en flèche ses stocks à travers le toit. Le style d’Alvarez a établi plusieurs comparaisons avec la légende de la ville, Sergio Aguero.

L’international argentin de 22 ans a également passé deux ans à l’académie du Real Madrid mais n’a pas pu signer pour eux. En dépit d’être un attaquant sain. Alvarez peut jouer à différentes positions sur la ligne de front

Le vainqueur de la Coupe du monde a marqué 18 buts et six passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues pour la dernière campagne de River Plate, mais son temps sur le terrain à Manchester City a été limité principalement en raison de la présence dominante de Haaland. Alvarez n’a réussi que 893 minutes pour l’équipe de Pep Guardiola cette saison.

Insensibles à toute la controverse, Ferrero et Alvarez, qui sont ensemble depuis quatre ans maintenant, ont été vus sonner ensemble en 2023

