Des fans effectuent un flash mob à Delhi, Londres et New York et regardent une vidéo virale

Des fans de Fukrey 3 ont été vus en train de réaliser un flash mob à Delhi, Londres et New York. La vidéo de leur spectacle de danse est désormais virale sur les réseaux sociaux.

L’anticipation autour de Fukrey 3 d’Excel Entertainment est à un autre niveau. Plus tôt, les créateurs ont publié une bande-annonce qui a reçu un accueil extrêmement positif. Après la bande-annonce, les créateurs ont lancé un morceau plein d’entrain de l’artiste comique.

À quelques jours de la sortie du film, tout le monde est ravi de voir les personnages les plus appréciés du film, tels que Hunny, Bholi Punjaban, Choocha, Laali et Pandit Ji. Alors que l’attente pour le film prend de l’ampleur chaque jour qui passe, l’engouement pour le film s’est propagé à un niveau mondial, avec des fans non seulement d’Inde mais aussi du monde entier montrant leur enthousiasme en écoutant le morceau à succès de la comédie. artiste dans les rues de Delhi, Londres et New York.





La franchise Fukrey a toujours été l’une des franchises les plus appréciées et a toujours été considérée par le public comme un artiste ultime. Il semble que, alors que le film se rapproche constamment de sa date de sortie, l’enthousiasme parmi les fans atteint également de nouveaux sommets alors que les fans de Delhi, Londres et New York sont descendus dans les rues pour un énorme flashmob et ont groove sur le morceau Ve Fukrey. de Fukrey 3. L’engouement vertigineux parmi les cinéphiles est la preuve de l’engouement massif pour le film et le troisième opus, Fukrey 3. Avec la sortie du film le 28 septembre 2023, il est sûr de redéfinir la déclaration du divertissement illimité sur le grand écran.

Excel Entertainment, cofondée par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar, a servi à maintes reprises le public avec plusieurs films à succès tels que ZNMD, Dil Chahta Hai et bien d’autres.