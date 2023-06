Des fans de Rammstein et des manifestants pour agression sexuelle s’affrontent lors d’un concert en Suisse

Les manifestants et les fans de Rammstein se sont affrontés samedi soir lors du concert du groupe.

Cela survient après que plusieurs allégations d’agression sexuelle ont été portées contre le leader de Rammsten, Till Lindemann.

Lindemann a nié les allégations portées contre lui.

Environ 150 manifestants se sont rassemblés devant un stade de Berne samedi, essayant de crier des milliers de fans de Rammstein qui affluaient pour voir leur groupe préféré, malgré une vague de plaintes pour agression sexuelle.

Brandissant des banderoles avec des messages tels que « Je la crois » et « Arrêtez la culture du viol », la petite foule a levé le majeur vers la salle de concert et le rassemblement beaucoup plus important de fans vêtus de noir du groupe de métal allemand.

Les fans ont répondu en nature, une ligne de policiers les séparant.

Quelque 40 000 fans étaient attendus pour le concert à guichets fermés au stade Wankdorf de Berne, suivi d’un autre dimanche.

Ce sont parmi les premiers concerts que Rammstein a donnés depuis que les procureurs de Berlin ont ouvert cette semaine une enquête contre son leader Till Lindemann à la suite d’une série de plaintes pour agression sexuelle.

Plusieurs femmes se sont manifestées ces dernières semaines en disant qu’elles avaient été choisies lors de concerts et droguées pour se livrer à des activités sexuelles avec Lindemann, 60 ans, lors de soirées après le spectacle de Rammstein.

Les agressions présumées se sont produites lors d’une tournée européenne de 35 dates en cours par le groupe de métal industriel, connu pour ses riffs de guitare broyeurs, ses bouffonneries qui brisent les tabous et ses spectacles théâtraux chargés de pyrotechnie.

« Pas choqué »

Les affirmations, que Lindemann a vigoureusement démenties, n’ont pas dissuadé les fans inconditionnels, parés de T-shirts noirs Rammstein et de nombreux tatouages ​​​​sportifs du groupe, affluant vers le spectacle.

« Cela ne nous affecte pas. Nous ne sommes pas du tout choqués », a déclaré Marie Rouillon, une Française de 51 ans lors du concert avec son mari Arnaud.

Le couple, qui a déclaré être fan de Rammstein depuis 15 ans et avoir assisté à sept concerts précédents, a déclaré qu’il serait bien sûr choqué s’il s’avérait que les allégations étaient vraies.

« Mais cela nous empêcherait-il de les voir ? Je ne pense pas », a déclaré Marie.

Lara Andermatt, 20 ans, a accepté.

« Peut-être que c’est vrai, peut-être pas, mais je suis ici pour le concert », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle était juste super excitée de voir enfin son groupe préféré en concert pour la première fois.

Si les allégations s’avèrent vraies, dit-elle, « ce n’est pas correct, mais j’écouterai toujours Rammstein. »

Des militants manifestent devant le stade avant le début du concert du groupe Rammstein. (Photo : Sven Hoppe/alliance photo via Getty Images)

« Fermer un chapitre »

Rachel Weyermann, une Bernoise de 24 ans, a quant à elle déclaré qu’il s’agissait de son quatrième concert de Rammstein, mais qu’elle ne pourrait pas continuer à écouter le groupe s’il y avait des preuves que les allégations étaient vraies.

« Si je savais que c’était vrai, je pense que ce serait mon dernier concert », a-t-elle déclaré.

Le scandale a éclaté après qu’une jeune Irlandaise a publié sur les réseaux sociaux qu’elle avait été droguée et proposée par Lindemann lors d’une soirée dans les coulisses à Vilnius.

Une vague d’histoires similaires a depuis émergé sur des plateformes telles que Twitter, Instagram et YouTube.

Une jeune femme de 20 ans qui s’est entretenue avec l’AFP avant le concert de samedi, qui ne s’est appelée qu’Adriana, a déclaré avoir été contactée avant l’événement par quelqu’un lui offrant une place à l’avant et un accès à la soirée après le spectacle.

Elle a dit qu’elle avait refusé cette offre, mais qu’elle était impatiente de voir le groupe qu’elle vénère depuis près d’une décennie en direct pour la première et probablement la dernière fois.

« Je les vois en direct aujourd’hui, c’est comme si je fermais un chapitre pour moi. »

‘Scandaleux’

Le tumulte autour des allégations a conduit à l’annulation de toutes les soirées après le spectacle lors d’une série de concerts de Rammstein à Munich la semaine dernière.

Il n’était pas clair si des after parties auraient lieu après les deux concerts à Berne ce week-end.

Les Jeunes socialistes suisses (JS), le mouvement de jeunesse du Parti social-démocrate, et un certain nombre de groupes féministes avaient lancé une pétition exhortant les promoteurs à annuler les concerts de Berne, qui a été signée par plus de 7 500 personnes.

« Nous sommes clairement très déçus que cela n’ait pas fonctionné », a déclaré à l’AFP la secrétaire adjointe Mathilde Mottet lors de la manifestation de samedi.

« Vous avez 40 000 personnes qui viennent observer un violeur potentiel… C’est complètement scandaleux. »

Tenant un porte-voix, elle et d’autres ont mené les manifestants dans une série de danses et de chants, au milieu d’un chœur de huées de certains fans alors qu’ils commençaient à défiler dans la salle.

Un chant répété fréquemment et avec colère était: « Till Verschwindemann », traduit par « Till, perds-toi, mec ».